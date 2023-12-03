All’ora di pranzo Lecce-Bologna. Inizia alle 12,30 al “Via del Mare” l’anticipo per il campionato di calcio di serie A. I salentini ospitano una tra le migliori squadre della massima serie.
Serie B: alle 16,15 si disputa Lecco-Bari, uno dei tre posticipi della giornata di campionato.
Serie C girone C: tra le partite odierne (ore 20,45) Audace Cerignola-Az Picerno, Brindisi-Crotone e Catania-Virtus Francavilla Fontana.
Serie D girone H: si disputano oggi (ore 14,30) Angri-Città di Fasano, Casarano-Barletta, Gravina in Puglia-Città di Gallipoli, Nardò-Gelbison, Palmese-Brindisi, Rotonda-Manfredonia; (ore 15) Martina-Santa Maria Cilento, Team Altamura-Paganese); (ore 16) Fidelis Andria-Matera.
Basket maschile serie A: si gioca alle 17,30 l’incontro Nutribullet Treviso basket-Happy Casa Brindisi.