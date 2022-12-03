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Foggia-Lucera: statale contromano Ancora un caso

3 Dicembre 2022
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Secondo il resoconto di foggiatoday.it da cui è tratta l’immagine, non ci sono state conseguenze per persone e mezzi.

Peraltro, quello verificatosi ieri sulla strada statale 17 che collega Foggia e Lucera non è il primo caso in Puglia di auto che percorrono contromano strade di grande viabilità con pericoli gravissimi tantoda essersi registrate, più volte, conseguenze mortali.

La vettura che procedeva nel senso sbagliato è stata immortalata in un video diffuso da un altro, attonito, automobilista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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