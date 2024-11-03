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Audace Cerignola-Crotone, Avellino-Taranto, la serie D girone H, pugliesi alla maratona di New York Ieri nella competizione per i giovanissimi un bambino di Martina Franca primo tra gli undicenni

3 Novembre 2024
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Si gioca oggi nei vari campionati di calcio. In serie C girone C fra le altre partite sono in programma Audace Cerignola-Crotone ed Avellino-Taranto, entrambe con inizio alle 15.

Serie D girone H, il programma odierno: Brindisi-Città di Fasano, Casano-Angri, Costa d’Amalfi-Manfredonia, Fidelis Andria-Francavilla in Sinni, Ischia-Nardò, Gravina in Puglia-Ugento, Martina-Virtus Francavilla Fontana, Palmese-Matera, Rea Acerrana Nocerina.

Si corre oggi la maratona di New York. Inizio alle 9 ora locale, le 15 ora italiana. Numerosi italiani, pressoché tutti a titolo amatoriale, fra i circa sessantamila iscritti. Tra loro vari pugliesi.

Intanto ieri nella competizione riservata ai giovanissimi, con il percorso di cinque chilometri del tracciato, nella categoria 8-14 anni il successo fra gli undicenni di Giuseppe Francesco Pellegrini, di Martina Franca, giunto in 34/ma posizione assoluta.

 

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