Si gioca oggi nei vari campionati di calcio. In serie C girone C fra le altre partite sono in programma Audace Cerignola-Crotone ed Avellino-Taranto, entrambe con inizio alle 15.
Serie D girone H, il programma odierno: Brindisi-Città di Fasano, Casano-Angri, Costa d’Amalfi-Manfredonia, Fidelis Andria-Francavilla in Sinni, Ischia-Nardò, Gravina in Puglia-Ugento, Martina-Virtus Francavilla Fontana, Palmese-Matera, Rea Acerrana Nocerina.
Si corre oggi la maratona di New York. Inizio alle 9 ora locale, le 15 ora italiana. Numerosi italiani, pressoché tutti a titolo amatoriale, fra i circa sessantamila iscritti. Tra loro vari pugliesi.
Intanto ieri nella competizione riservata ai giovanissimi, con il percorso di cinque chilometri del tracciato, nella categoria 8-14 anni il successo fra gli undicenni di Giuseppe Francesco Pellegrini, di Martina Franca, giunto in 34/ma posizione assoluta.