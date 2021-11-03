Inchiesta su Forza Nuova in Puglia dove esponenti del movimento di Bari, Brindisi e Foggia risultano indagati nell’ambito della vicenda riguardante l’assalto alla sede della Cgil di Roma del 9 ottobre. La Digos, su provvedimento della Dda di Bari, ha eseguito diverse perquisizioni e, stando agli investigatori, una delle persone su cui si indaga sarebbe coinvolta in alcune manifestazioni di piazza organizzate nel Barese nei mesi scorsi, per protestare contro le misure anti-contagio decise dal governo nazionale e dalla Ue.