Uno scatto mozzafiato che ritrae Polignano sovrastata dalle onde. Il maltempo attraversa tutta la Puglia, e quello che succede nella città a strapiombo sul mare lascia tutti a bocca aperta: la fotografia di Giovanni Barnaba immortala gli attimi in cui il mare travolge le case picco sulla scogliera di Lama Monachile. La natura è uno spettacolo incredibile spiega il fotografo Giovanni Barnaba – non c’è nulla di più rigenerante che osservare paesaggi mozzafiato o godersi la quiete di alcuni scenari.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma