Di seguito il comunicato:

Il Festival Fermenti giunge alla sua terza edizione dopo le prime due di successo, confermando la volontà di continuare fermamente nella strada della promozione dei talenti del territorio che si sono affacciati al mondo delle produzioni discografiche sia fisiche che digitali.

Sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 20:00, la prestigiosa cornice del Chiostro dei Minori Osservanti a Fasano accoglierà la terza edizione del festival patrocinato dal Comune di Fasano e nato da un’intesa tra l’assessorato alle Politiche giovanili con Generazione F e co-organizzato dall’associazione culturale Officine Musicali con la direzione artistica del M° Antonio Di Lorenzo, noto batterista, compositore e collezionista di batterie vintage.

«È con grande entusiasmo – dichiara l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili della città di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, che annunciamo la terza edizione di ‘Fermenti – Musica a km zero’. Il chiostro dei Minori Osservanti sarà il palcoscenico ideale per mettere in luce le straordinarie realtà artistiche locali, dalle storiche bande ai gruppi emergenti. Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che non solo promuove la musica, ma offre anche ai giovani artisti l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere. Ringrazio Officine Musicali e il Maestro Antonio Di Lorenzo per il loro impegno quotidiano nel valorizzare i nostri talenti. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere la musica a km zero».

La qualità altissima di quest’anno ha consentito di produrre un cartellone di grande eclettismo.

Essere il direttore artistico di Fermenti – sottolinea il direttore artistico del Festival Antonio Di Lorenzo – significa esplorare il territorio alla ricerca costante di una qualità indiscussa di materiale artistico originale all’interno di una scena musicale interessantissima e sempre viva come quella pugliese. Sempre attenti nel cercare soluzioni alternative e delle produzioni musicali che si distinguano per originalità e capacità musicale, anche quest’anno siamo riusciti ad individuare una line-up che spazia dalla profonda e radicata realtà delle Bande Musicali come la Banda “Ignazio Ciaia” che opera sul territorio cercando di ampliare i limiti della tradizione pur conservandone il nucleo originario, al post-punk dei CoughGagzzz, senza dimenticare la tradizione cantautorale italiana rappresentata da Anulare e Marco Valisano, ma anche EraÈmme, alias Marco Erasmo Lassandro, che con la sua band si muove nel solco della nuova scena indie-pop italiana. Anche in questa edizione – conclude Di Lorenzo – siamo sicuri di offrire uno spettacolo interessante e vario, rispettando e proponendo tutte le anime musicali della Puglia e creando per le realtà a km 0 una vetrina di grande interesse che non mancherà di entusiasmare il pubblico. Tradizione e transizione ecco i due concetti che hanno guidato la scelta artistica di quest’anno e riteniamo di aver centrato l’obiettivo».

Il prossimo sabato sul palco si alterneranno infatti la Banda della Città di Fasano “Ignazio Ciaia”, reduce da una produzione sulla tradizione pugliese; il cantautorato di EraÈmme e del giovanissimo Anulare, al secolo Matteo Patrone; il cantastorie giramondo Marco Valisano che presenta il suo disco e le sue canzoni mentre vive in roulotte per la Valle D’Itria; e il punk-techno dei Chouchgagzzz, un gruppo di cui sentiremo sicuramente parlare.

Le emozioni sul palco si possono già avvertire e l’attesa è altissima.

Fasano, storicamente sede di eventi musicali di grande rilievo con artisti del calibro di Herbie Hancock, Marcus Miller, Francesco De Gregori e tanti altri grandi eventi continua a dimostrare la sua vocazione per la musica di qualità. Grazie all’impegno dell’assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili, il Fermenti Festival non solo valorizza i talenti locali, ma crea anche un ponte generazionale, permettendo ai musicisti emergenti di confrontarsi e crescere accanto ai grandi nomi della musica.

Con l’atmosfera vibrante e l’anticipazione palpabile per le performance in arrivo, il Fermenti Festival ed. 2024 si prepara a essere un evento memorabile, capace di unire la comunità attorno alla passione per la musica e il talento locale. Un modo di vivere insieme emozioni autentiche e uniche.

Info: www.comune.fasano.br.it, IG: @generazione_F e @officinemuscialifasano

Ingresso gratuito, Chiostro dei Minori Osservanti, Corso Vittorio Emanuele 76, Fasano (BR)

Note sui partecipanti al Festival Fermenti edizione 2024:

ERAÈMME è Marco Erasmo Lassandro, nato a Putignano (BA) nel 1993. Marco Erasmo Lassandro “Era” uno studente del liceo Scientifico, poi laureato in statistica, entrato nel mondo del lavoro secondo i canoni della società. Marco “Era” un appassionato di scrittura e canto, con la voglia di sperimentare e comunicare attraverso la musica, suonata e diffusa, organizzando concerti, festival e grandi eventi. ERAÈMME è la sintesi di queste due sfere: testi e musiche che per anni hanno riflesso desideri ed esorcizzazioni, adesso viaggiano nel vento che soffia sulla sua terrazza mentre suona la chitarra. ERAÈMME canta i testi di Marco, suona le sue emozioni ed il modo in cui vede e vive il mondo. Marco Erasmo Lassandro oggi è ERAÈMME. A breve in uscita il suo primo EP.

Componenti band: Gianmarco Lorusso (chitarra), Giuseppe Mirizzi (batteria), Pier Trisolini (basso), Marco Erasmo Lassandro (voce)

Marco Valisano

Cantante e artista di strada, ha studiato pianoforte e poi, in anni più recenti, si è avvicinato alla chitarra. Formatosi musicalmente soprattutto attraverso le canzoni classiche del cantautorato italiano – in special modo quelle di Fabrizio De André e di Francesco Guccini – ha iniziato a scrivere canzoni all’inizio del 2019, con una particolare attenzione per la cura dei testi. A gennaio del 2024 è uscito il suo primo album, “Postumi”, i cui brani cercano di mettere a fuoco gli strascichi emotivi di alcune scomode situazioni vissute: vicende di rabbia e d’amore, di gelosia e apatica malinconia, di vergogna e senso di colpa.

Anulare

Al secolo Matteo Patrone, entra nel mondo della musica a 17 anni, scrivendo testi rap. Nel 2020 si renderà conto del potenziale della composizione di melodie attraverso uno strumento, quindi impara a suonare da autodidatta prima l’ukulele poi la chitarra classica e acustica. A fine 2023 incontra il produttore 3FECTA che lo aiuterà a realizzare il suo primo singolo “Guerra”.

La Banda della città di Fasano “Ignazio Ciaia”

L’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” si è ufficialmente costituita nel 2017, ma ha radici storiche che affondano nel 1827 e che la rendono uno dei primi complessi bandistici della nostra regione.

Realizzando il CD delle musiche del M˚ Antonio Gidiuli, ha compiuto un’opera straordinaria di musica e storia del territorio. Da anni persegue l’obiettivo di rivalutare il repertorio musicale bandistico, soprattutto della zona. Svolge una costante attività didattica per permettere la fruizione dell’arte bandistica e incoraggiare i giovani a perseguirne gli obiettivi: la banda come teatro itinerante. La Banda è stata ospite di festival e rassegne musicali, riportando sempre positivi apprezzamenti dalla critica. Di notevole importanza l’attività concertistica che ha ospitato artisti di tutti i generi. La Banda ha promosso la cultura e le nostre tradizioni, mettendo in comunicazione idee di diverse persone e concorrendo per un unico obiettivo: dimostrare la funzione sociale della banda musicale come sinonimo di aggregante forma culturale.

L’associazione è ideatrice di un festival unico al mondo “Fasano in banda: il festival della musica ritrovata” che ha lo scopo di riscoprire, analizzare e dare voce a musiche inedite o per anni abbandonate negli archivi, promuovendo dunque il lavoro dei ricercatori. Da poche settimane si è conclusa la III edizione del Festival, che nella sua prima serata ha visto protagonista il compositore Niccolò Van Westerhout (1857 – 1898), con musiche eseguite in prima assoluta sotto la direzione del maestro Roberto Cianciotta, ospite insieme alla casa editrice americana Idea Graphics US che ne curerà la pubblicazione.

COUCHGAGZZZ

Budget Rock / Synth Punk

JJ (batteria, voce), BB (basso, voce) Garko (chitarra, voce) e Snafu (synth, chitarra).

«Nati in uno scantinato di Bari nel febbraio del 2021, e fissati con gli sport, JJ, BB, Garko e Snafu stoppano un mondo che va troppo veloce per farlo ballare su una centrifuga di rabbia, sudore e legnate a maschi ipertrofici e insicuri. “Gosports!!!” è un disco che potrebbe essere stato scritto negli anni ’70, la settimana scorsa o nel 2184 e ci sussurra all’orecchio con ghigno beffardo che il punk non è morto e ci darà un motivo per resistere ancora» (Alessandro Di Rocco su Rockit).

Ispirati dal rock’n’roll di matrice australiana, la band porta in scaletta brani elettrici e veloci.

L’album d’esordio “Gosports!!!”, pubblicato l’8 marzo 2024 per Ciqala Records e Side4 Records, è stato registrato, mixato e masterizzato da Filippo Strang a luglio 2023 presso il VDSS Recording Studio di Falvaterra (FR).

Otto brani sotto steroidi che corrono veloci e taglienti al traguardo, dopo poco più di 20 minuti dall’inizio della gara. Il disco racconta di vittorie sudate e campioni sconfitti, chitarre nervose che mostrano i muscoli, synth punk coi denti serrati: la giusta carica per gli allenamenti.