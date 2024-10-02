Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Il Country Devur Club di Bari riapre le porte del suo raffinato ristorante venerdì 4 ottobre alle ore 21 con la travolgente band di Rudy Smaila.

Il noto showman, speaker radiofonico e conduttore Smaila, figlio del celebre Umberto che ha animato le notti più folli della costa Smeralda, porterà in Puglia i più grandi successi nazionali ed internazionali attraverso il suo stile unico, ingredienti infallibili per il coinvolgimento del pubblico che si ritroverà non solo a cantare, ma anche a ballare e scatenarsi sulle note dei brani che hanno scritto la storia della musica degli anni ’80 e ’90. Torna così a Bari l’atteso appuntamento con i dinner sh ow all’insegna del divertimento in puro Italian style con i protagonisti più importanti della scena nazionale. Rudy Smaila sarà il primo performer ad inaugurare le selezionatissime serate del Country Devur Club che promette grandi nomi anche per la stagione 2024/25.