Bari-Monopoli, la seconda in classifica va in casa della prima. Virtus Francavilla Fontana-Taranto, la quarta in classifica. C’è anche Foggia-Acr Messina, in tema di impegni di squadre pugliesi nel campionato di calcio di serie C girone C, ottava giornata. Inizio delle partite alle 17,30.
In serie D girone H, seconda giornata (ore 15) questi gli impegni delle squadre pugliesi: Bitonto-Sorrento, Casertana-Team Altamura, Gravina in Puglia-Bisceglie, Lavello-Città di Fasano, Nardò-Casarano, Nocerina-Brindisi.