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Bari-Monopoli, Foggia-Acr Messina, Virtus Francavilla Fontana-Taranto e la serie D girone H Calcio, in serie C girone C la prima ospita la seconda e la terza riceve la quarta. Tutte pugliesi

3 Ottobre 2021
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Bari-Monopoli, la seconda in classifica va in casa della prima. Virtus Francavilla Fontana-Taranto, la quarta in classifica. C’è anche Foggia-Acr Messina, in tema di impegni di squadre pugliesi nel campionato di calcio di serie C girone C, ottava giornata. Inizio delle partite alle 17,30.

In serie D girone H, seconda giornata (ore 15) questi gli impegni delle squadre pugliesi: Bitonto-Sorrento, Casertana-Team Altamura, Gravina in Puglia-Bisceglie, Lavello-Città di Fasano, Nardò-Casarano, Nocerina-Brindisi.

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