Il Bari batte il Monopoli 1-0 ed allunga in testa alla classifica. Quattro punti di vantaggio nei confronti proprio dei biancoverdi e della Virtus Francavilla Fontana che ha pareggiato 0-0 in casa con il Taranto. Foggia-Acr Messina 3-0, altro risultato riguardante squadre pugliesi nell’ambito dell’ottava giornata del campionato di calcio di serie C girone C.
In serie D girone H, seconda giornata, i risultati riguardanti squadre pugliesi:, Bitonto-Sorrento 1-1, Casertana-Team Altamura 1-1, Lavello-Città di Fasano 0-3, Nocerina-Brindisi 3-0, Nardò-Casarano 0-1, Gravina in Puglia-Bisceglie 1-0.