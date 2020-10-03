Dalle 8 per dodici ore l’allerta meteo della protezione civile pugliese riguarda possibili temporali con codice giallo per le zone del Salento e del tarantino (schema di home page, fonte protezione civile della Puglia). Oggi è anche giornata di codice arancione per l’intera regione a causa del vento di burrasca con raffiche fino a burrasca forte (schema in basso, fonte protezione civile della Puglia).
Situazione di particolare difficoltà, nella notte, per Piemonte e Liguria in allerta rossa e gravate da nubifragi ed esondazioni. Notevoli danni.
Venezia: acqua alta con picco previsto a mezzogiorno, così vengono messe alla prova per la prima volta le 78 paratoie del Mose.