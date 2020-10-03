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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia, maltempo: allerta per temporali su Salento e tarantino e codice arancione per vento fino a burrasca forte per l’intera regione Piemonte e Liguria sono in piena allerta rossa: esondazioni, nubifragi, danni. Venezia: si alzano per la prima volta le paratoie del Mose

3 Ottobre 2020
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Dalle 8 per dodici ore l’allerta meteo della protezione civile pugliese riguarda possibili temporali con codice giallo per le zone del Salento e del tarantino (schema di home page, fonte protezione civile della Puglia). Oggi è anche giornata di codice arancione per l’intera regione a causa del vento di burrasca con raffiche fino a burrasca forte (schema in basso, fonte protezione civile della Puglia).

Situazione di particolare difficoltà, nella notte, per Piemonte e Liguria in allerta rossa e gravate da nubifragi ed esondazioni. Notevoli danni.

Venezia: acqua alta con picco previsto a mezzogiorno, così vengono messe alla prova per la prima volta le 78 paratoie del Mose.

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