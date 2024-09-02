Di seguito, corredato da foto, il comunicato:

Supercar Owners Circle (SOC) l’esclusiva community internazionale di supercar, hypercar e classic car lovers, prosegue in grande i festeggiamenti per il suo decimo anniversario, che si terranno nella meravigliosa cornice di Borgo Egnazia in Puglia dal 12 al 15 settembre 2024.

Dopo il grande successo dell’evento inaugurale tenutosi a giugno ad Andermatt, in Svizzera, 60 equipaggi si riuniranno nuovamente per un’esperienza unica e indimenticabile, vivendo i migliori momenti di un concorso d’eleganza insieme all’adrenalina di un rally.

Piloti da Italia, Germania, Arabia Saudita, Singapore e altre nazioni si riuniranno per guidare alcune tra le supercar e hypercar più esclusive al mondo; tra esse spiccano due Bugatti Chiron Pur Sport, una Mercedes-AMG Project One, l’iconica Ferrari LaFerrari, alcune Koenigsegg, tra cui Jesko Absolut e Jesko Attack e la Gordon Murray T.50, prima auto cliente progettata dal celebre designer.

Non mancheranno vetture dal fascino senza tempo, simboli intramontabili di eccellenza della casa automobilistica del Cavallino Rampante: una Ferrari F40, una Ferrari F50 e una Ferrari 275 GTS.

Tra i partecipanti alcune personalità di spicco, tra cui il famoso pilota Nick Heidfeld e Luca Trazzi, industrial designer di fama mondiale in sella alla sua Porsche 911 GT2 RS, che ha recentemente svelato la sua prima Porsche one-off verniciata in una particolare tonalità di giallo, ribattezzata “Giallo Otto” dalla casa automobilistica, con cui il proprietario ha voluto omaggiare il suo cane. Saranno presenti anche il celebre youtuber Shmee 150 che prenderà parte all’esclusivo weekend con le sue Zenvo TSR-S e Mercedes AMG GT Black Series oltre ad Ameerh Naran, con la sua Koenigsegg Jesko Attack “Vimana” e la sua ultima creazione The Naran Hyper Coupe.

Lotus, il main partner automotive di quest’evento, è pronta a lasciare tutti a bocca aperta con un’esclusiva selezione delle sue gemme più preziose. Saranno presenti due hypercar elettriche Evija da oltre 2000 CV e tre altri modelli che incarnano la perfetta fusione di tecnologia e artigianato: l’Eletre, l’Emeya e l’Emira, quest’ultima l’unica a conservare un motore a combustione, resa ancora più affascinante dall’allestimento in Alcantara, un tocco di classe che riflette la sua anima sportiva e raffinata.

Non è un caso che Alcantara sia official lifestyle partner di questo evento. Le auto presenti, impreziosite dagli interni in Alcantara, offrono un’esperienza tattile e visiva unica, che trasforma ogni viaggio in un’espressione di stile. Alcantara è simbolo di eleganza e di un lusso tutto italiano perfetto per chi vive ogni dettaglio con passione e consapevolezza. Questa partnership sottolinea un incontro tra due mondi, dove la velocità incontra l’eleganza, e l’innovazione si fonde con il lifestyle contemporaneo.

A rendere ancora più prestigioso il parterre saranno altri Automotive Partners d’eccezione, quali Pagani Automobili con il suo ultimo modello Pagani Utopia e Dallara Automotive, rappresentata dal suo CEO Andrea Pontremoli, che onorerà l’evento con la sua presenza.

L’evento è inoltre supportato da Corte Vetusto Mezcal – partner ufficiale del SOC – che delizierà gli ospiti con il suo Mezcal Artigianale e Ancestrale, ricercato e premiato in tutto il mondo, e da Mirai Flights, Acqua di Parma e Marchesi Antinori S.p.A.. Presente anche Labocosmetica con il suo team di Detailer professionisti che si occuperà di far risplendere ogni auto.

Il percorso

Il raduno inizierà giovedì 12 settembre presso l’iconico Borgo Egnazia Hotel a Savelletri, dove i partecipanti gusteranno un’ottima cena e alloggeranno per tutta la durata dell’evento. La driving experience, che coprirà oltre 500 km, prenderà il via il giorno seguente, venerdì 13 settembre, con un itinerario senza precedenti.

Le auto attraverseranno Alberobello fino al centro storico di Matera, dove potranno fare una sosta per il pranzo. Attraversando i paesaggi mozzafiato del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, gli equipaggi faranno poi ritorno a Borgo Egnazia.

Sabato 14 settembre le auto attraverseranno i paesaggi mozzafiato più iconici della Puglia, dirigendosi verso le cittadine di Ostuni, Otranto e Ugento. Nel pomeriggio non mancheranno momenti salienti ed esperienze di guida adrenalinica prima di ritornare verso l’hotel passando dalla cittadina trecentesca Martina Franca e dal suggestivo borgo Locorotondo.

A chiusura della serata, si terrà una cena di gala presso il prestigioso ristorante sulla spiaggia Cala Masciola di Borgo Egnazia, il luogo ideale per vivere e assaporare l’antica tradizione pugliese. Successivamente, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei SOC Awards.

Supercar Owners Circle desidera esprimere la sua gratitudine alla Polizia per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento. Grazie al suo contributo, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica in luoghi esclusivi, solitamente chiusi al pubblico.

About Supercar Owners Circle

Il Supercar Owners Circle (SOC) offre un’esperienza unica ed esclusiva ai suoi member a bordo delle supercar. Grazie alla collaborazione con prestigiose case automobilistiche e luxury brand, SOC organizza eventi straordinari in località speciali e prestigiose in tutto il mondo. I SOC Weekend combinano i migliori elementi di un concorso d’eleganza e di un rally, creando un evento senza precedenti. Dopo aver ospitato appuntamenti nel Regno Unito, in Germania, in Francia, in Italia, ad Hong Kong, negli Emirati Arabi Uniti e in Svizzera, SOC si sta espandendo in Medio Oriente, Asia e Nord America.

Per saperne di più su questo network elitario di appassionati di auto: The Supercar Owners Circle