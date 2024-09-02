Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Quinta edizione del MediTa, il Festival pop sinfonico del Mediterraneo in programma a Taranto nell’Oasi dei Battendieri. Tre gli eventi (uno gratuito) nella rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e il patrocinio della Regione Puglia, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e il Ministero della Cultura.

Apre Ron, venerdì 6 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. A seguire, Arisa, sabato 7 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Chiusura della rassegna, domenica 8 settembre con Marina Rei in versione acustica, evento gratuito con prenotazione obbligatoria. A seguire, sempre domenica, ingresso libero dalle 22.00: “I love 90”, musica selezionata da Sandro Toffi e Alex Pisconti. Inizio concerti alle 21.00 (ingresso pubblico a partire dalle 20.00). Concerti di Ron e Arisa – Settore A: 26 euro + diritti di prevendita; Settore B: 16 euro + diritti di prevendita. Biglietti online: Vivaticket.

Il MediTa, Festival pop sinfonico del Mediterraneo, si avvale della collaborazione e del sostegno di aziende, attività e istituzioni del territorio come Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Baux cucine e Five Motors.

«Nuovo appuntamento di alto profilo artistico, il MediTa Festival – dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci – rappresenta un’opportunità straordinaria per far apprezzare ulteriormente le bellezze di una città che sta raccontando con orgoglio il suo cambiamento. Un evento che valorizza il nostro patrimonio culturale e rafforza il nostro impegno nel promuovere un turismo sostenibile, una delle priorità del nostro processo di rigenerazione urbana tracciato dal progetto “Ecosistema Taranto”».

«Il Medita Festival – è l’opinione dell’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Angelica Lussoso – è un viaggio emozionale attraverso generi diversi che si fondono grazie alle splendide interpretazioni di grandi artisti accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia. Questa manifestazione, sostenuta con entusiasmo dal Comune di Taranto, ci permette di valorizzare il nostro paesaggio e promuovere la cultura, coinvolgendo musicisti di talento e creando un’esperienza indimenticabile».

«E’ un MediTa Festival – dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – ricco di novità, dal cambio della location, dopo la meravigliosa Rotonda dl Lungomare, dove siamo stati pionieri, all’incantevole Oasi dei Battendieri, per un festival che si rinnova nella forma e nei servizi, con il fine unico di essere sempre più inclusivo ed europeo. Ed è proprio all’insegna di questa quinta edizione, rivisitata, reinterpretata, che abbiamo inteso avvalerci di artisti straordinari».

Ron, uno degli artisti italiani più amati. Per lui parlano canzoni rimaste nella storia, portate al successo da lui stesso o da altri colleghi (fra questi Lucio Dalla): “Il gigante e la bambina”, “Piazza grande”, “Una città per cantare”, “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole” e “Vorrei incontrarti fra cent’anni” con la quale vince il 46° Festival di Sanremo. Nel 2018 partecipa ancora al Festival con il brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami”, con il quale vince il Premio della Critica Mia Martini. «La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me – ha dichiarato Ron – e le canzoni, che a volte possono farci piangere o sperare, in fondo, rivelano l’essenza più intima di noi».

Arisa, molto amata dal grande pubblico, partecipa più volte al Festival di Sanremo. Nel 2009 debutta nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”. Torna sul palco dell’Ariston, categoria Artisti, con “Malamorenò”. Nel 2012 è seconda con la canzone “La notte”, per vincere due anni dopo con il brano “Controvento” e partecipare ancora con il brano “Guardando il cielo”. Fra i suoi ultimi singoli, “Non vado via”. E’ stata, inoltre, co-conduttrice di Sanremo, giudice di X Factor, coach di The Voice of Italy, Amici di Maria De Filippi, The Voice Kids, concorrente di Ballando con le stelle e attrice nel film “La peggior settimana della mia vita”

Marina Rei, figlia d’arte, dopo anni di concerti dal vivo, nel ’95 pubblica il suo primo singolo importante: “Sola”. Partecipa al Festival di Sanremo con “Al di là di questi anni” (Premio della Critica), pubblica il suo primo album (“Marina Rei”). Torna al Festival di Sanremo con “Dentro me”, pubblica di “Primavera” (rivisitazione di “You to me are everything”, The Real Thing), “Anime Belle”; partecipa al terzo Festival (“Un inverno da baciare”), realizza gli album “Inaspettatamente”, “L’incantevole Abitudine”, “Colpisci” (con “Fammi entrare”, torna a Sanremo), “Musa”, “La conseguenza naturale dell’errore” e “Pareidolia”. Dopo tour in Italia e in Europa, pubblica di recente “Donna che parla in fretta”.

MEDITA FESTIVAL – Ron, venerdì 6 settembre; Arisa, sabato 7 settembre; Marina Rei, domenica 8 settembre (evento gratuito, prenotazione obbligatoria). Inizio spettacoli alle 21.00 (ingresso pubblico a partire dalle 20.00). Settore A: 26 euro+diritti di prevendita; Settore B: 16 euro+diritti di prevendita. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il MediTa Festival è presente anche su Facebook e Instagram.

MEDITA, I PROTAGONISTI

RON

La carriera di Ron inizia nel 1970 quando, non ancora diciassettenne, sale sul palco del Festival di Sanremo con “Pa’ diglielo a ma'”. L’anno successivo presenta “Il gigante e la bambina”. Negli anni Settanta, mette le basi per la sua carriera: l’amicizia e la collaborazione con Lucio Dalla (del cantautore bolognese l’idea di cambiargli il nome, da Rosalino a Ron). Nel decennio successivo, grazie ad album di successo come “Una città per cantare”, “Al centro della musica”, “Calypso”, “Guarda chi si vede”, Ron diventa uno degli artisti italiani più amati.

Tra il 1990 e il 1996 nascono alcune sue canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana: “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole”, “Le ragazze”, “Le foglie e il vento” e “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con la quale vince, sul palco con Tosca, il 46° Festival di Sanremo. Prosegue con successo la sua attività di autore e interprete. Nel 2018 partecipa al 68° Festival di Sanremo con il brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami” (classificandosi quarto). La canzone vince il Premio della Critica Mia Martini. Segue l’uscita dell’album “Lucio!”, un omaggio all’amico attraverso la reinterpretazione di 12 tra le sue canzoni più amate, che Ron trasforma in uno spettacolo che porta in giro nei migliori teatri. Nel 2019 incide “C’è da fare”, in aiuto alle persone colpite dal crollo del Ponte Morandi. Il 9 gennaio 2020 esce al cinema “Hammamet”, nella cui colonna sonora sono presenti due canzoni di Ron: “Vorrei incontrarti fra cent’anni” e “Piazza Grande”.

“La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me”, ha dichiarato Ron, “e le canzoni, che a volte possono farci piangere o sperare, in fondo, rivelano l’essenza più intima di noi”. Il 13 agosto 2023, in occasione del suo settantesimo compleanno, Rai Uno gli dedica una puntata di Techetechetè. Il 20 ottobre 2023 riceve il Premio Tenco alla Carriera.

ARISA

Arisa vince SanremoLab nel 2008 che le permette di partecipare e vincere l’anno successivo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”, che dà anche il titolo al suo primo album. Nel 2010 torna sul palco dell’Ariston, questa volta nella categoria Artisti, e si classifica nona con il brano “Malamorenò”.

Nel 2011 è tra i giudici della quinta edizione di X Factor, ruolo in cui viene riconfermata nella stagione successiva. Nel 2012 è in gara a Sanremo e arriva secondo con la canzone “La notte”. Nel 2014 vince il Festival della canzone italiana con il brano “Controvento”. L’anno successivo torna a calcare il palco all’Ariston come co-conduttrice ed è uno dei coach di The Voice of Italy.

Nel 2016 si classifica decima a Sanremo con il brano “Guardando il cielo” e torna ad X Factor in qualità di giudice. Nel 2018 è giudice esterno in due puntate di Amici di Maria De Filippi, programma a cui partecipa nuovamente nel 2020 nel ruolo di professoressa. Nel 2021 è ancora tra i cantanti in gara a Sanremo ed è tra i concorrenti di Ballando con le stelle.

Oltre alla musica, nel corso degli anni Arisa ha avuto modo di recitare anche in alcune pellicole, come “La peggior settimana della mia vita”, e di prestare la sua voce in qualità di doppiatrice. Nel 2023 la cantante è nuovamente tra i giudici di Amici, ricopre il ruolo per l’ultima volta prima di lasciare il programma per passare a un altro talent show, The Voice Kids, dove prende il posto dei Ricchi e Poveri.

Arisa non smette però di dedicarsi alla musica e rilascia diversi singoli tra i quali “Non vado via”, pubblicato a maggio del 2023.

MARINA REI

Figlia di genitori musicisti (madre violinista e padre batterista) Marina Restuccia, in arte Marina Rei, ha sempre respirato musica di diverse ispirazioni. Nel 1994, dopo anni di concerti dal vivo e di studio delle percussioni, pubblica il suo primo singolo importante (“Sola”, aprile 1995) e partecipa, nel 1996, per la prima volta al Festival di Sanremo con il

pezzo “Al di là di questi anni”, col quale vince il Premio della Critica. Nello stesso anno pubblica il suo primo album in italiano, “Marina Rei”.

Con il secondo album “Donna” (1997) torna al Festival di Sanremo 1997 con “Dentro me”, brano seguito dalla pubblicazione della rivisitazione della canzone dei The Real Thing “You to me are everything”, diventata poi “Primavera”.

I primi segnali di un forte desiderio di cambiamento e di una necessità di maggiore serenità affiorano in “Anime Belle” (1998), soprattutto nel brano “Un inverno da baciare” – sua terza partecipazione sanremese, per manifestarsi poi in tutta la loro complessità e pienezza nell’album “Inaspettatamente” (2000), il primo lavoro interamente scritto, parole e musica, dall’artista romana. Nel 2000 nasce l’album “L’incantevole Abitudine” (2002).

Nel 2005, pubblica con un’etichetta indipendente l’album “Colpisci”, da questo disco è estratta “Fammi entrare”, canzone con la quale torna a Sanremo. L’8 maggio 2009 esce “Musa”, album di inediti decisamente al femminile, interamente scritto e prodotto da Marina stessa. Il 15 Maggio 2012 esce su I-Tunes il singolo “E mi parli di te” che precede l’uscita del disco “La conseguenza naturale dell’errore”. Il 30 settembre 2014 esce il suo decimo disco: “Pareidolia”, preceduto dal singolo “Lasciarsi Andare”.

Dopo anni intensi di tour in Italia e in Europa, nel 2020 pubblica il nuovo album di inediti, anticipato, il 14 gennaio, dal singolo “Per essere felici”. Nel 2023 pubblica “Donna che parla in fretta” Live, interamente registrato alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 7 settembre 2020, in occasione dei suoi 25 anni di carriera.

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

L’Orchestra della Magna Grecia che accompagnerà gli artisti ospiti del MediTa, nasce nel 1993, per diventare in breve uno dei principali punti di riferimento dei musicisti del Mezzogiorno. E’ una realtà importantissima per il Sud d’Italia, per l’altissimo numero di produzioni svolto negli anni ed offerto ad un territorio sempre più interessato a proposte dall’alto contenuto culturale. L’ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, oggi svolge un ruolo di rappresentanza della cultura e della promozione turistica nel territorio mediante la circuitazione di grandi progetti musicali. Non solo musica sinfonica.

Negli anni, accompagna grandi artisti della scena pop e rock, fra questi: Amii Stewart, Dionne Warwick, Lucio Dalla, Ron, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Milva, Al Bano, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Gino Paoli, Dodi Battaglia, Noa, Dee Dee Bridgewater, Renzo Arbore, Belinda Davies, Dianne Reeves, Neri Marcoré, Nino Buonocore, Roberto Vecchioni, Enzo Gragnaniello, Il Volo, Simone Cristicchi, Achille Lauro, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Mahmood, Willie Peyote, Max Gazzé, Lady Blackbird e Tony Hadley, Clementino, Noemi, Ermal Meta. Fra i tour, si segnalano quelli svolti con Il Volo e Achille Lauro, concerti ripresi e programmati su Canale 5 e Sky.