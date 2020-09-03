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5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali nel pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo

3 Settembre 2020
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni:- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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