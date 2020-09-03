Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni:- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
5 Maggio 2026Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo