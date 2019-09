Dal Gargano al Salento, situazione maltempo secondo le previsioni dell’allerta. Nel primo pomeriggio è in particolare Copertino, nella zona meridionale della Puglia, alle prese con le precipitazioni: circa cinquanta millimetri il livello della pioggia. Decine di interventi dei vigili del fuoco causa allagamenti e, nel Salento, situazione difficile anche per il traffico. In particolare un albero si è abbattuto sulla sede stradale in un punto della statale Lecce-Maglie.