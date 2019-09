Di seguito il comunicato del sindacato di polizia penitenziaria Uspp Puglia-Basilicata:

Il Segretario Regionale Puglia e Baslicata Vito Messina, fa sapere che venerdì una delegazione USPP Puglia e Basilicata, abbiamo effettuato un visita ispettiva sindacale, tenutasi presso la Casa Circondariale di Taranto, per verificare lo stato in cui il personale è costretto ad operare il personale di Polizia Penitenziaria, in quella struttura.

Durante la visita, si sono riscontrate le gravi carenze di dotazione organiche, cosa che già denunciamo da tempo, si sono registrate pessime condizioni igienico sanitarie degli spazi in comune a disposizione dei lavoratori del comparto sicurezza, già denunciate in passato.

Visto l’elevato numero di utenti assegnati alla struttura, esponendo di fatto la struttura a grave rischi, si sono chiesti interventi immediati anche su questo problema, visto anche quanto si sta registrando nelle varie strutture carcerarie italiane, alla ribalta delle cronache nazionali,

L’Uspp oltre ad aver stilato ed inviato una relazione dettagliata, ai massimi vertici del dipartimanto dell’amministrazione sia centrale che regionale, nonché a Sua Eccellenza il Prefetto, massimo organo di governo in loco, ha chiesto un incontro immediato al fine di rapportare le vere criticità riscontrate. Perché la situazione è al collasso, con il rischio implosione .