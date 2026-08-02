Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Tre serate ed un unico filo conduttore: esaltare l’identità della Puglia attraverso l’arte, la cultura e l’enogastronomia. Nel cuore dell’Alto Salento l’azienda Tratturi Reali a Villa Castelli ha deciso di organizzare tre eventi che richiamano la tradizione pugliese, dando valore a quelle che sono le eccellenze del territorio. Tutti e tre gli eventi si terranno all’interno della Masseria Didattica di Tratturi Reali a Villa Castelli.

Si parte il 6 agosto. Alle ore 20 all’interno del cuore pulsante di Tratturi reali ci sarà l’evento “Poesia e vino sul tema: la masseria cuore pulsante di voci, amori e ricordi di una volta”. L’ideazione, la sceneggiatura e la conduzione saranno di Nella Aquaro e Angela Decarolis. Ci sarà la partecipazione del fisarmonicista Domenico Miccoli. Una serata, quella del 6 agosto, che nasce per raccontare la storia di questo angolo di Puglia attraverso l’arte della Poesia e la degustazione di prodotti di eccellenza: dagli oli Evo alle produzioni vitivinicole di Tratturi Reali.

Sabato 8 agosto l’evento “A Cena nella Vigna di Puglia” a partire dalle 20:30. Tra le antiche viti, custodi di una tradizione secolare, la tavola si anima di sapori autentici, vini del territorio e piatti preparati con ingredienti che raccontano la generosità di questa terra. Ogni aroma si intreccia con quello della vite e della terra, creando un’atmosfera intima e suggestiva. Intorno alla tavola, sorrisi, convivialità e il piacere di condividere un momento speciale trasformano la cena in un’esperienza che va oltre il gusto. È un viaggio tra tradizione, natura ed emozioni, dove ogni dettaglio celebra l’anima più autentica della Puglia. Un ricordo da custodire, fatto di sapori, profumi e della magia di una notte sotto un cielo illuminato dalle stelle.

Domenica 16 agosto, invece alle ore 20:30 ci sarà nuova edizione dell’ “AD 1938 Wine&Disco Party”. Il protagonista indiscusso della serata sarà, come sempre, il vino AD1938 nelle sue versioni che raccontano l’anima della Puglia: Bianco da Verdeca, Rosato di Susumaniello, Rosso di Primitivo. Alle ore 20:30 inizieremo con il racconto delle origini del vino AD1938, ed a seguire ci lasceremo trasportare nel ritmo della Disco Music grazie al coinvolgente Dj Set di Antonio Gallone, con la sua speciale performance “la musica abbinata ai vini”: un vero e proprio concerto musico-sensoriale. Alle ore 22:00 “Riconoscimenti Tratturi Reali – Custodi della Comunità”, alle personalità che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita, alla valorizzazione e alla promozione del territorio.

INGRESSO solo con prenotazione

Info e prenotazione su WhatsApp al 333 3519488