Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Troia:

L’estate troiana sarà caratterizzata dai colori dei prodotti tipici della Daunia, attraverso un viaggio che porterà un gruppo di ragazzi alla scoperta dei colori e dei sapori del territorio. A fine agosto saranno attivati quattro Orientation Labs, attività previste dal progetto AZIMUT voluto dall’Amministrazione Comunale di Troia e finanziato dal programma della Regione Puglia “Punti Cardinali”, tra le misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il lavoro Puglia”.

I partecipanti effettueranno un viaggio sensoriale alla scoperta dei prodotti della macchia mediterranea, dal grano al pomodoro, dalle erbe aromatiche all’uva; quattro prodotti, quattro colori. I laboratori, ciascuno dedicato a un prodotto, sono i seguenti:

Il grano: dal seme al prodotto finito

Il pomodoro: l’oro rosso

Le erbe aromatiche: i colori del Mediterraneo

L’uva: dalla tavola al vino

Attraverso sessioni di apprendimento tra il ludico e la sperimentazione i partecipanti apprenderanno i metodi di coltivazione, di raccolta e trasformazione dei prodotti alimentari fino al prodotto finito che arriva sulle nostre tavole.

Non mancheranno le giornate dedicate ad uscite didattiche e attività ludiche finalizzate a riscoprire e valorizzare la qualità delle produzioni locali.

Calendario degli Orientation Lab

22 agosto 2023 dalle 8:30 alle 13:30 25 agosto 2023 dalle 8:30 alle 13:30 23 agosto 2023 dalle 8:30 alle 13:30 28 agosto 2023 dalle 8:30 alle 13:30 24 agosto 2023 dalle 8:30 alle 13:30 29 agosto 2023 dalle 8:30 alle 13:30

Durata

Ciascun laboratorio ha la durata di 30 ore

Partecipanti

A ciascun laboratorio possono partecipare 18 ragazzi di età compresa fra i 9 e i 13 anni compiuti

Sede

Le attività laboratoriali si svolgeranno presso Palazzo San Domenico in via Regina Margherita 2

Iscrizioni

Le iscrizioni si potranno effettuare a partire da martedì 1 agosto a lunedì 21 agosto 2023 fino alle ore 12, presso l’Orientation Desk ubicato a Troia nei locali del Polo della Cultura – Palazzo San Domenico in Via Regina Margherita, 2.

Giorni e orari di apertura – Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30 – Mercoledì dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00

Il personale in servizio al Desk è raggiungibile telefonicamente al numero 379.1688416 e all’indirizzo email desktroia@libero.it

Preghiamo i genitori dei ragazzi interessati all’iscrizione di presentarsi al desk muniti di una fotocopia del proprio documento di identità. Informiamo inoltre che le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili per ogni laboratorio, per tale motivo si raccomanda la massima celerità.

Il progetto Azimut è attuato dalla rete dei partner APS Puglia Senza Ostacoli, IRFIP, Creolav srl impresa Sociale, Soc. Coop. Bottega degli Apocrifi Arl, Confesercenti Foggia.