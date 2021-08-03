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Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Incendi: il disastro di Gravina in Puglia e gli altri roghi nel sud Italia, più di 1200 interventi in un giorno Difesa Grande in fiamme da cinque giorni, stime: fino a mille ettari di vegetazione in fumo. Il dolo all'origine, secondo le ipotesi

3 Agosto 2021
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Tweet dei vigili del fuoco, ieri:

Sono stati 1.202 interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi boschivi al Centro Sud. In Sicilia 124 squadre al lavoro con 225 mezzi, 300 gli interventi nelle ultime 12 ore.

A Gravina in Puglia i vigili del fuoco ed i volontari sono al lavoro incessantemente da cinque giorni. Quello di Difesa Grande è un disastro e non è per nulla da escludere, anzi, che di disastro doloso si sia trattato. Carabinieri al lavoro per l’accertamento delle responsabilità. Le stime sull’estensione del rogo oscillano fra i trecento, i settecento ed i mille ettari di vegetazione distrutti. E non è per niente finita.


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