Tweet dei vigili del fuoco, ieri:



Sono stati 1.202 interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi boschivi al Centro Sud. In Sicilia 124 squadre al lavoro con 225 mezzi, 300 gli interventi nelle ultime 12 ore.

A Gravina in Puglia i vigili del fuoco ed i volontari sono al lavoro incessantemente da cinque giorni. Quello di Difesa Grande è un disastro e non è per nulla da escludere, anzi, che di disastro doloso si sia trattato. Carabinieri al lavoro per l’accertamento delle responsabilità. Le stime sull’estensione del rogo oscillano fra i trecento, i settecento ed i mille ettari di vegetazione distrutti. E non è per niente finita.