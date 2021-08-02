Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Il Radio Norba Cornetto Battiti Live continua a fare da colonna sonora all’estate degli italiani. Martedì 3 agosto, è in programma su Italia 1 la quarta puntata dello show di Radio Norba, reduce da tre grandi successi televisivi.

Lo spettacolo condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci andrà in onda come sempre in prima serata, alle ore 21.20. La puntata andrà poi in replica giovedì 5 agosto alle 21.10 su La 5 e sabato 29 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra.

Grandissimo il cast artistico della serata. Ancora una volta due ospiti internazionali, Alice Merton e Topic. Poi ci saranno Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808 con Didi e Nicola Siciliano; i Boomdabash e Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico Rossi; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Braco e Luna; Giacomo Urtis.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Annalisa, da Grottaglie; La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Un cast di altissimo livello per la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che è possibile seguire sui social attraverso l’hasthag #battitilive.

Anche quest’anno il pubblico potrà interagire con gli artisti grazie all’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico di livello globale nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).