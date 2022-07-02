Stralcio del comunicato relativo a Lungomare di libri:



Programma di domenica 3 luglio 2022



Bellissimo appuntamento quello di inizio serata, alle 18.30, in largo Vito Maurogiovanni, con i Consigli di lettura dei librai, un ventaglio di suggerimenti di lettura per un’estate in compagnia dei libri, modera Rocco Pinto. Alle 19:30, sempre in largo Maurogiovanni, lo storico Alessandro Vanoli parlerà del suo Storia del mare (Laterza) con l’editore Alessandro Laterza. In contemporanea (19:30) nella sala interna del Fortino Sant’Antonio (ingresso da via Manfredi), la scrittrice barese Francesca Palumbo presenterà il suo romanzo Hai avuto la mia vita (Besa Muci). Alle 20 si illumina ancora una volta la terrazza del Fortino Sant’Antonio con Claudio Martelli, politico e scrittore, autore di Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (La nave di Teseo). Introduce Daniela Mazzucca, già sindaco di Bari, con Antonio Decaro, sindaco di Bari, Michele Emiliano, presidente della regione Puglia e l’onorevole Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia. Modera il direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Oscar Iarussi. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno.

La giornalista Giovanna Casadio che firma Diario di bordo dei sindaci. Le città nella pandemia (Treccani) sarà in largo Maurogiovanni alle 21:00, insieme al sindaco Decaro, modera Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia. Ancora alle 21:00, nella sala interna del Fortino, l’ultimo appuntamento con Ponti e notti di pace, a cura dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, rete di Bari Social Book, compagnia teatrale Aliante, Biblioteca dei ragazzi-e, Casa delle Culture e Associazione Madimu’. (Da 5 anni).

Lungomare di libri “Leggere il mondo” si conclude alle 21:30, sulla terrazza del Fortino con la scrittrice Valeria Parrella che presenterà il suo romanzo La Fortuna (Feltrinelli) nel dialogo con la giornalista Annalisa Tatarella.

Nei giorni di Lungomare di libri, la mostra “Obey. Peace revolution” nel Teatro Margherita è visitabile al prezzo ridotto di 3 euro.

Per tutti gli appuntamenti in programma giornalmente dalle ore 18.30 alle ore 21.00 sarà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), grazie al contributo del Consiglio Regionale ENS Puglia.

Gli appuntamenti di Lungomare di libri sono tutti a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.



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Stralcio del comunicato relativo a Libringiro:

Domenica 3 luglio

Ore 19:00 Teresa Musca, Gradi di separazione (Collettiva), con Simona Cleopazzo; ore 19:30 Cristina Carlà, Cartolina dal Salento (Collettiva), con Simona Cleopazzo; ore 20:00 Valentina Madonna, Le figlie delle onde (I Quaderni del Bardo), con Antonio Gelormini e Stefano Donno; ore 20:30 Roberto Del Giudice, Conversare con un sognatore (Schena), con Silvia Morfeo; ore 21:00 Emanuele Triggiani, L’arte in rosa (Edizioni di Pagina), con Maristella Trombetta; ore 21:30 Gianni Sebastiano, La distanza del dubbio (Florestano), con Annamaria Minunno.

LIBRINGIRO è progetto vincitore del bando “Programma straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo” della Regione Puglia. L’APE-Associazione Pugliese Editori scende in strada per raggiungere direttamente il grande pubblico dei lettori e soprattutto dei non-lettori, ovunque sarà possibile. Si tratta di un’azione di mobilitazione collettiva, se si considera che APE rappresenta e riunisce ventotto case editrici, tutte con sede in Puglia, che vogliono così mostrare, insieme, un nuovo dinamismo, volto alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale costituito, appunto, dall’editoria pugliese, intesa sia in termini di “maestranze” editoriali che di autori talentuosi, già noti o misconosciuti, rimarcando le specificità storiche, antropologiche ed artistiche squisitamente regionali del settore.

La libreria temporanea custodita dall’ApeBiblioCamper, consentirà la consultazione, il prestito e l’acquisto dei volumi, periodicamente riassortiti grazie al contributo degli editori associati APE. Favorirà l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere, garantendo libero accesso alla conoscenza, contro le disuguaglianze.

Farà tappa nei luoghi in cui si tengono eventi di rilievo, regionali ma anche sovra-regionali, in occasione dei quali la libreria potrà essere allestita anche con una selezione di volumi tematici inerenti i contenuti dell’evento (per esempio cinema, folklore, ecc.) oltreché di interesse generale, valorizzando ulteriormente l’evento stesso a cui si affianca. Vuol essere anche un’offerta letteraria – e un’eventuale occasione di approfondimento – per turisti e visitatori.

Potrà, comunque, anche rispondere a richieste di gruppi di cittadini, dando luogo a incontri con gli autori dal carattere estemporaneo, con l’intento di vivacizzare i luoghi urbani e conferire a ciascuna occasione un valore etico e sociale.

LIBRINGIRO ospiterà i volumi degli associati APE ma sarà anche presidio di cultura, incontro, comunicazione e scambio, in cui programmare cicli di attività mirate a divulgare l’offerta libraria pugliese: testi che è possibile definire prodotti a km 0 perché progettati e realizzati da imprese del territorio, simbolo dell’editoria indipendente. Non è un caso infatti che già dalla prima uscita di LIBRINGIRO, APE accolga case editrici, libri ed autori non solo delle ventotto case editrice associate ma anche di altre sigle editoriali pugliesi.

L’Associazione Pugliese Editori nasce nel 2010 per promuovere l’attività culturale delle case editrici appartenenti, tutelare la bibliodiversità che gli editori mettono in campo attraverso i propri cataloghi e le proprie linee editoriali, instaurare un rapporto di fiducia e di conoscenza con il proprio territorio, anche attraverso strumenti di promozione della lettura, con festival, presentazioni di libri, percorsi culturali attraverso varie forme e luoghi.

Il libro è inclusione sociale e culturale e, partendo da questo fondamentale principio, l’Associazione Pugliese Editori svolge attività sul territorio regionale e nazionale portando tutto il proprio bagaglio culturale fatto di editoria di qualità, scelte coraggiose, indipendenza editoriale.

L’Associazione Pugliese Editori collabora, a più ampio respiro, con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e l’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) e ha avviato da tempo rapporti con le associazioni di categoria delle biblioteche e dei librai.

“Attraverso il progetto LIBRINGIRO si vuol veicolare la lettura e l’incontro con il libro e la pluralità culturale direttamente sulle strade, nelle piazze, nei vicoli, nei luoghi di questa nostra regione, anche quelli che normalmente non sono deputati all’incontro con scrittori e scritture” – dice il presidente di APE Giovanni Chiriatti.

“Grazie al Biblio-Camper che ci è stato messo a disposizione dall’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, porteremo i nostri libri direttamente da voi, vi faremo conoscere le nostre proposte, i nostri autori e incontreremo il vostro entusiasmo”.