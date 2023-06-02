Di seguito il comunicato:



Succede sempre qualcosa al Castello di Tutino: sabato 3 giugno sarà il gruppo francese Nouvelle Vague, per la prima volta in Puglia, unica data, ad inaugurare il ricco programma culturale dell’affascinante castello, da tre anni ormai, punto di riferimento per numerosi artisti dal respiro internazionale.

Con un progetto che ha visto il genere della “cover band” reinventarsi ed arricchirsi con suggestive sonorità, a partire dalle ore 22, i Nouvelle Vague si esibiranno in un concerto che spazierà nel loro repertorio musicale dallo stile post-punk new wave/bossa nova, per un nuovo viaggio nella musica, senza tempo e senza confini. Oltre un milione di dischi venduti, nove tra album, live e raccolte pubblicati tra il 2004 e il 2019, i Nouvelle Vague al di là degli storici concerti al Royal Albert Hall di Londra, all’Olympia di Parigi e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, vantano tour in tutto il mondo, dall’Europa all’America.

Tutto ebbe inizio nel 2004 quando il collettivo parigino, guidato da Marc Collin e Olivier Libaux, pubblicò il suo primo album, diffondendo un’interpretazione originale in tutto il mondo dei generi new wave e bossa nova dalla cui fusione semantica e musicale nacque il nome del gruppo, Nouvelle Vague, con un chiaro ed ulteriore riferimento all’omonimo movimento del cinema francese. È da quel momento che gli stili classici punk e new wave vennero reinterpretati nello stile sognante della bossa nova anni ’50 e ’60, con i suoi arrangiamenti lussureggianti e le voci ammalianti, tanto da far divenire in poco tempo i Nouvelle Vague un fenomeno globale. In pochi mesi, il gruppo riuscì a decostruire la nozione di “cover band”, anche grazie al prezioso supporto di alcune delle etichette più prestigiose tra cui Peacefrog, Luaka Bop, Rough Trade, Pias. Successivamente, insieme ai cantanti Camille e Mélanie Pain, Olivier Libaux e Marc Collin crearono il loro primo spettacolo dal vivo: uno spettacolo minimale, con solo due voci uniche, una chitarra, poche tastiere e un ambiente elettronico, che avrebbe anticipato un trionfante tour mondiale.

Riservata ad un pubblico ristretto, quella di sabato 3 giugno rappresenta una data esclusiva poiché la band, dal prossimo anno, sarà impegnata nel tour per rendere omaggio ai 20 anni di carriera, anniversario che sarà celebrato con l’uscita del nuovo album. I

E ancora, domenica 4 giugno, alle ore 18.30 si inaugura la personale di Daniele Coricciati, “un continuo work in progress, come il lavoro di reporter appassionato di storie e di bianco e nero”, a dire dello stesso artista. Una significativa selezione di alcuni scatti tratti dai reportage realizzati negli ultimi anni per la Fondazione Sylva sulla rigenerazione territoriale ed ecologica. L’evento è organizzato in collaborazione con la stessa Fondazione e il Polo Biblio-Museale di Lecce. La mostra racchiude diverse serie tra cui gli scatti realizzati durante le giornate in cui Ed Burtynsky, fotografo canadese di origini ucraine, è stato in Salento per aggiungere “pagine” ai suoi progetti sui disastri che l’uomo e i cambiamenti climatici provocano a tutte le latitudini del pianeta Terra. Ancora, altri scatti che raccontano la lavorazione di uno spot realizzato dal regista Edoardo Winspeare e anche un estratto del reportage realizzato lo scorso anno durante due serate che si sono svolte in Valle d’Itria, in cui la Fondazione ha presentato i suoi progetti a centinaia di invitati accorsi da ogni parte del mondo. La presenza di due testimonial d’eccezione, salentini doc, Elisabetta Manni étoile del Teatro alla Scala di Milano e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è stata la ciliegina sulla torta della due giorni pugliese.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Castello, dalle 19 in poi, tutti i giorni tranne il lunedì, fino al 2 luglio.

Chiuso dagli anni ’50, grazie a un lavoro di recupero e di restauro conservativo, dal 2021 il Castello è officina d’arte e centro culturale, importante punto di riferimento per il territorio e per i locali, per i turisti e per gli artisti di tutto il mondo che hanno la possibilità al suo interno di sperimentare e di confrontarsi. Non solo: all’interno del castello, dal martedì alla domenica è possibile rilassarsi, complice un’atmosfera soft e le luci soffuse del tramonto, con un invitante aperitivo pensato appositamente per i clienti dal bartender Danilo De Carlo. Per chi avesse invece voglia di assaporare piatti che assecondano la tradizione ma che, al contempo, strizzano l’occhio alla creatività, il Castello apre le porte del suo ristorante con un nuovo menù ideato dallo chef Antonio Blandolino. La cena, al Castello di Tutino, diviene così un viaggio, l’ennesimo, alla scoperta dei sapori del Salento con influenze internazionali. Così, anche il cibo, a Tutino, parla una lingua universale.

Biglietti Nouvelle Vague disponibili su ooohevents.it, presso il Castello di Tutino e presso lo IAT di Tricase.