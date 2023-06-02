Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Dopo l’inaugurazione della terza edizione del MAP Festival sull’Isola di San Pietro giovedì 1 giugno con “Symphonic Island”, concerto sinfonico al tramonto con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, la rassegna prosegue sabato 3 giugno con una installazione/performance dal vivo dedicata ad un pubblico giovane. L’obiettivo è quello di sensibilizzare alle best practices, con un evento allestito in piazza Garibaldi (cambiata, dunque, la location). Ad animare la performance, in programma a partire dalle 18.00 fino alle 22.00, la tiktoker Giulia Sara Salemi e un dj set, con selezioni a cura di Alex Campese e JFK. Giulia Sara Salemi è un’influencer e una tiktoker fra le più quotate in Italia e all’estero. Già popolare sui social, ha accresciuto la sua fama partecipando in qualità di concorrente al talent Rai “Voglio essere un Mago” (con Elena Hazinah) e interpretando la protagonista della serie tv “Miracle Tunes”.

Il MAP Festival, Musica Architettura e Parallelismi, è un progetto originale dell’Orchestra della Magna Grecia, coorganizzato con il Comune di Taranto e in collaborazione con la Marina Militare Comando Marittimo Sud, l’Arcidiocesi di Taranto, le Corti di Taras, l’Ordine degli Architetti di Taranto, i Musei Civici di Bologna, Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo, la Scuola di Disegno e Illustrazione Grafite, con il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, e con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione, Comes, Baux cucine, Programma Sviluppo, Kyma, Ninfole, Five Motors.

Tornando a giovedì sera, è stato l’evento “Symphonic Island” ad inaugurare il MAP Festival, rassegna di Musica, Architettura e Parallelismi. Location: l’Isola di San Pietro, zona preservata e valorizzata dalla Marina Militare, aperta ad una visione culturale. “Symphonic Island” è stato un concerto sinfonico con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, un evento in collaborazione con la Marina Militare Italiana – Comando interregionale Marittimo sud. Fra i brani eseguiti, “Huapango” di José Pablo Moncayo García, “Conga del fuego” e “Danzon” di Arturo Marquez, “La boda de Luis Alonso” di Geronimo Gimenez, “Tangazo” di Astor Piazzolla. Infine, bis, complice un tramonto suggestivo con “Clair de lune” di Claude Debussy. Introdotto dallo stesso Romano e dalla condirettrice artistica, Gloria Campaner, al concerto erano presenti, fra gli altri, il Comandante interregionale Marittimo Sud, l’ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi; il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino; la direttrice dei Musei Civici di Bologna, Eva Degl’Innocenti; l’assessore alla Cultura e allo Sport, Fabiano Marti.

«Un concerto inaugurale che rappresenta una grandissima novità – ha detto il direttore Piero Romano, condirettore della rassegna con Gloria Campaner – come portare la cultura sull’isola di San Pietro, un sogno che tanti tarantini hanno desiderato vivere; un sogno realizzato grazie un gioco di squadra: con la Marina Militare, in primis con il Comandante interregionale Marittimo Sud, l’ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, e con il Comune di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci, l’assessore Fabiano Marti, con cui è stato pensato questo festival. Realizzare “Symphonic Island” è un risultato raggiunto grazie a tutto il sistema della città che ha voluto questa iniziativa, durata un’ora e mezza circa e che ha comportato tantissime attenzioni, riunioni; è così che il MAP continua a navigare e a rappresentare quello che di bello la nostra città possiede, sottolineandolo e promuovendolo con tutte le sue forze attraverso nove diversi eventi».

«Ma il concerto nell’isola di San Pietro – ha proseguito Romano – è solo l’inizio della rassegna; il MAP Festival, infatti, prevede la scoperta di luoghi naturalistici, come l’oasi dei Battendieri con un concerto di Neri Marcoré, proseguendo con un progetto di comunità attraverso la co-creazione, affidato al professionista dell’arte del fumetto Pasquale Qualano, affiancato dai giovani studenti della scuola di Fumetto e Illustrazione Grafite; una Lectio Magistralis dell’architetto internazionale Benedetta Tagliabue, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Taranto e con il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026. Proseguendo con la mostra “It’s (NOT) only rock’n roll”, fotografie di Mark Allan a cura di Pierfrancesco Pacoda, in collaborazione – e in contemporanea – con il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna, grazie all’impegno della direttrice Eva Degl’Innocenti».

Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it, info@mapfestival.it, mapfestival.it