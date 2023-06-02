Di seguito il comunicato:

La prima edizione del Mama Festival nasce come momento di incontro, condivisione, informazione e formazione sui temi legati al benessere e all’armonia del Corpo – Mente – Spirito dal momento del pre-concepimento alla nascita e alla crescita dell’essere umano.

Il MaMa Festival si rivolge alle famiglie, ai bambini ed agli operatori attivi nell’ambito dell’educazione perinatale, della maternità e dell’infanzia.

A momenti vissuti insieme con diversi specialisti del settore (ostetriche, doule, educatrici, consulenti per l’allattamento, medici e nutrizionisti) si alterneranno momenti dedicati alle famiglie con incontri divulgativi, laboratori espressivi e creativi, spettacoli e giochi.

Il Mama Festival avrà la durata di tre giorni, e avrà luogo sulla costa Adriatica in Puglia, tra incantevoli dune di sabbia. Il luogo che ospiterà il Festival sarà lo stabilimento balneare “Lido BoscoVerde”, che da anni opera nel settore turistico sensibilizzandolo verso scelte green e sostenibili. Obiettivo sostenuto dai temi principali del Festival, sarà la Sostenibilità Ambientale e Sociale: avere cura della Terra in maniera efficace, attraverso l’uso consapevole delle risorse, e avere cura del benessere umano, attraverso i saperi e la consapevolezza attuale, porterà le generazioni future a poter godere di un patrimonio culturale ricco e vario.

All’interno dello stabilimento ci saranno Tre Macro Aree dedicate ai laboratori, alle conferenze, alle letture, ai concerti e ai talks più uno spazio interamente dedicato al Market di piccoli produttori locali e non. Sulla spiaggia libera dello stabilimento al tramonto e all’alba verrà celebrata la fine e l’inizio del Nuovo Giorno con sessioni di yoga, tai chi e meditazione.

Vi raccontiamo com’è nata l’idea: …“Una visione che diventa realtà”…

C’era una volta un sogno… la consapevolezza e la gioia lungo il viaggio del parto, fatto di desideri, supporto, apporto, maturazione, ritorno alle origini, Sapere, presenza, armonia, partecipazione, cura, rispetto e spazio sacro.

La consapevolezza, l’armonia e l’unione negli intenti ha fatto sì che due amiche mamme, di cui una delle due Doula, accompagnate dai loro compagni entusiasti e pieni di stima nei loro confronti, realizzassero assieme la prima edizione del Mama Festival.

Il nostro vuole essere un Progetto dí speranza, ispirato al cammino fatto insieme con donne che partoriscono idee, puerpere e madri in divenire, con papà, nonni e nonne.

Dedichiamo questo Festival alle mamme del mondo già consapevoli, e anche a quelle che lo saranno proprio grazie agli scambi e alle esperienze che vivremo tutte insieme.

Creiamo insieme nuove prospettive ampliando l’area della coscienza.

La cura è Ritornare alle Origini con Consapevolezza…