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Carnevale di Massafra Stasera la prima sfilata

3 Giugno 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Massafra:

Mancano poche ore. Fervono i preparativi per regalare momenti di allegria in un periodo in cui, tra alluvioni, difficoltà economiche e guerra, non è facile essere spensierati.
I maestri cartapestai stanno dando fondo a tutte le loro energie creative nel montaggio delle mastodontiche opere dal tema unico “Mare Nostrum” che è stato raffigurato in diversi modi. Si va dal viaggio di Ulisse ricco di difficoltà e di incontri, alle traversate della speranza, dagli spartani e dai miti greci all’interculturalità del Mar Mediterraneo, al mare come “cuore” nella tutela dell’ecosistema.
Stasera, dalle 19,00, i Carri Allegorici, capolavori di grande ingegneria ed estrosità, alcuni effervescenti gruppi mascherati e maschere di carattere si muoveranno da via Livatino, nei pressi dello Stadio Italia, e irromperanno nel Carnevale di Massafra,
Ad attendere carri, gruppi e figuranti sul palco centrale, oltre ai presentatori Antonio Mappa e Antonella Martucci, ci sarà il comico e cabarettista Peppe Iodice, molto conosciuto per le sue partecipazioni a noti programmi televisivi come Zelig, Quelli che il Calcio, Colorado, Made in Sud e Insieme.
Per il primo corso mascherato di sabato 3 giugno p.v., i 7 mastodontici Carri Allegorici in cartapesta sfileranno nel seguente ordine:
1) “L’Odissea: il Viaggio dell’Uomo da Ulisse ai Giorni Nostri” (Ass.ne Magic Club, Antonio e Giuseppe Lapenna); 2) “Al di Là del Mare” (Ass.ne Team Tempesta); 3) “Dalla Terra dei Due Mari Arrivano gli Spartani” (De Biase, Fuggiano e Monaco); 4) “Culturae Maris” (Ass.ne I Have a Dream, L.A.S. dei F.lli Zaccaria); 5) “Il Mare dell’Anima” (Ass.ne Secondi a Nessuno, 3D Emotions LAB e Antonio Castellano); 6) “Un Mare d’Amare” (Ass.ne Teckno Art); 7) “Epiche Narrazioni” (Ass.ne Assi di Coppe e Denari Revolution).
Ogni Carro Allegorico sarà preceduto da scuole di ballo vestite a tema che animeranno tutto il corso.
Fuori concorso sfileranno anche due gruppi mascherati: “tutti al mare con sti tip da spigg” di Luigi Carone e “Forever Young… Family di Antonio Orlando & co. Inoltre, sempre fuori concorso, sono previste le maschere di carattere “Pinocchio” e “Freddy Mercury” di Fernando Galatone.
L’evento è organizzato dal Comune di Massafra con il supporto della Regione Puglia, del Ministero della Cultura-Carnevale Storico, della Terra delle Gravine e con la collaborazione della ProLoco.
Sarà una “lunga serata” illuminata e colorata da un Carnevale senza confini, all’interno del quale tutti sono protagonisti e nessuno spettatore.
Un appuntamento irrinunciabile cui è possibile assistere liberamente senza pagare alcun biglietto di ingresso.

 


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