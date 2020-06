Il ministro Speranza: il virus non è passato

Secondo il report di ieri della protezione civile la Puglia è da considerarsi fra le otto regioni con zero casi di contagio da corona virus nelle 24 ore precedenti. Inizia bene la fase 3, dunque, nella regione del tacco d’Italia. Le altre regioni a,zero casi ieri: Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta. Cioè, la Puglia è la più grande del gruppo.

Oggi con le riaperture degli spostamenti fra regioni e con i Paesi dell area Schengen si compie un passo avanti verso il ritorno a qualcosa di simile alla normalità. Ma, avverte il ministro della Salute, Roberto Speranza, non è ancora la normalità. Non può esserlo perché il virus non è pasdato. Dunque, mascherine e distanziamento sociale sono doverosi.