Nuovo Social Contest Online per Cantanti & Band Emergenti #IORESTOACASA, nato da un’idea della Vocal Coach Loretta Martinez e dell’Executive Manager Mario Greco, finalizzato alla raccolta fondi per l’emergenza COVID-19

Durata del Contest 8 settimane.

Termine iscrizioni 31/05/2020

Giuria tecnica di qualità:

• Fausto Donato: Direttore artistico Major Universal

• Gigio D’Ambrosio: RTL 102,5

• Loretta Martinez: Vocal coach e produttore artistico

• Helena Hellwig: Cantante e vocal coach

• Davide Maggioni: Produttore artistico Matilde Dischi & Rusty Record

• Francesco Ciccotti: Produttore artistico/autore

• Gianluca Rando: Chitarrista/arrangiatore

Premi:

• 1 classificato: Realizzazione di un Ep con inediti e realizzazione relativo video clip 1 brano

+ iscrizione con Etichetta alle Selezioni di Sanremo Giovani o Area Sanremo 2021

• 2 classificato: Stage in etichetta discografica

• 3 classificato: Impianto amplificazione completo per esibizioni live

Premio Speciale miglior voce radiofonica

• 1 classificato: Una Settimana per 2 persone in un villaggio in Italia

Programma televisivo:

Tutti i cantanti in gara saranno presentati in un programma televisivo condotto da ELENA PRESTI su circa 100 TV (gemellaggi con altre in atto)

Confidando in un incontro telefonico chiarificatore dove verrà spiegato nello specifico ed in modo dettagliato il progetto, sarebbe cosa gradita se si potesse collaborare dato il fine ultimo rappresentato dalla raccolta fondi Covid-19

A disposizione per chiarimenti 3687218327