È stata ritrovata viva la bambina di cinque anni che ieri sera era scomparsa a Sant’Angelo Limosano, paese montano di 323 abitanti in provincia di Campobasso. Lo apprende l’Ansa dalle forze di polizia.
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