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Puglia, Nirs: vaccini somministrati anche a quattordicenni che “non ne avevano assolutamente diritto” La denuncia

3 Aprile 2021
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Di Francesco Santoro:

Anche minorenni tra i 14 e i 17 anni tra le persone che hanno ricevuto il vaccino in Puglia pur non avendone diritto. E assieme a loro anche altri che avrebbero approfittato della dicitura ‘volontari’, ai quali era stata data la possibilità di vaccinarsi prima di una circolare che ne specificasse la tipologia. Mentre alcuni volontari del servizio 118, nonostante fosse previsto dalle norme, fino al mese scorso, non avevano ancora ricevuto il siero anti-Covid a causa della mancanza di dosi. È quanto segnalato dall’attività di controllo sulla campagna vaccinale condotta dal Nucleo ispettivo regionale sanitario. Come hanno fatto i minorenni a ottenere il vaccino? «Non so come abbiano fatto, quel che è certo è che non ne avevano assolutamente diritto», commenta il coordinatore del Nirs, avvocato Antonio La Scala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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