Entrato al 35′ della ripresa, Addiego Mobilio ha segnato quattro minuti dopo il gol dell’1-0 con cui il Team Altamura ha superato il Casarano. Abbinato all’1-2 di Martina-Gravina in Puglia pone gli altamurani in fuga verso la promozione in serie C a nove giornate dal termine.
Tra i risultati delle partite odierne nel campionato di calcio di serie D girone H, venticinquesima giornata: Angri-Fidelis Andria 0-1, Barletta-Manfredonia 0-0, Città di Fasano-Palmese 0-2, Città di Gallipoli-Bitonto 1-1, Martina-Gravina in Puglia 1-2, Matera-Nardò 2-1, Team Altamura-Casarano 1-0. Classifica: Team Altamura 53; Martina 45; Nardò 43; Fidelis Andria 42; Casarano, Matera 41; Paganese 39; Manfredonia 33; Città di Fasano, Gelbison 32; Palmese 31; Rotonda 30; Barletta 27; Angri, Città di Gallipoli, Gravina in Puglia 25; Bitonto 23; Santa Maria Cilento 20. Fra le partite in programma nel prossimo turno Nardò-Martina e Team Altamura-Angri.