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Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo

3 Marzo 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 4 marzo, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi da deboli fiino a puntualmente moderati sul resto della Regione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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