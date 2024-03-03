Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 4 marzo, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi da deboli fiino a puntualmente moderati sul resto della Regione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.