Si gioca allo “Stirpe” con inizio alle 15. Il Lecce affronta in trasferta il Frosinone in una partita di fondamentale importanza per tenersi a distanza più o meno di sicurezza dalla zona retrocessione nel campionato di calcio di serie A.

Il Bari, per la serie B, ospita lo Spezia (ore 16,15). Il confronto è finalizzato, per i pugliesi, a tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Serie C girone C: tra le partite in programma oggi Virtus Francavilla Fontana-Latina (ore 14); Audace Cerignola-Avellino, Az Picerno-Monopoli, Turris-Taranto (ore 18,30).

Serie D girone H: fra le gare odierne Angri-Fidelis Andria, Martina-Gravina in Puglia, Matera-Nardò (ore 14,30); Barletta-Manfredonia, Città di Fasano-Palmese, Città di Gallipoli-Bitonto, Team Altamura-Casarano (ore 15).

Pallacanestro maschile serie A. alle 17,30 Happy Casa Brindisi-Vanoli basket Cremona.

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Di seguito un comunicato diffuso da Prisma Taranto:

Con l’avvicinarsi della fine della regular season di Superlega, l’attenzione degli ionici è rivolta verso l’incontro in programma domenica 3 marzo alle 18:00 tra la Gioiella Prisma Taranto e il Saturnia Volley Catania. Sebbene la Gioiella Prisma Taranto sia già salva matematicamente e Saturnia Volley Catania sia già retrocessa, l’incontro promette comunque di essere un momento emozionante per entrambe le squadre e i loro tifosi.

Luca Paglialunga: “Sicuramente quest’ultima partita a Catania chiuderà questa stagione positiva, in quanto l’ obiettivo è stato raggiunto con delle giornate d’anticipo . Ovviamente proveremo a portare a casa questa gara per chiudere in bellezza questa stagione e parlando dal punto di vista personale , sicuramente cercherò di dare il mio contributo quando verrò chiamato in causa . Per quanto riguarda l’esordio , indubbiamente sono stato molto contento, non è stato semplice gestire queste emozioni molto forti poiché entrare in Superlega è il sogno di qualsiasi ragazzo che approccia per la prima volta il mondo della pallavolo . Ringrazio la società nella persona del Presidente Bongiovanni , tutti i dirigenti, lo staff tecnico e i miei compagni di squadra. E mi auguro di poter avere tante altre occasioni per dimostrare il mio valore”.