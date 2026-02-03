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Puglia, maltempo: domani allerta temporali, codice giallo per la parte centromeridionale della regione Protezione civile, previsioni meteo

3 Febbraio 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.

Il secondo, con validità dalle 8 di domani, 4 febbraio, per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine di home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile)

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