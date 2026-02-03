Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.
Il secondo, con validità dalle 8 di domani, 4 febbraio, per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.
(immagine di home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile)