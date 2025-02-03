Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:
Il Sindaco Gianfranco Palmisano, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia
Convertini, gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza hanno inaugurato il
sistema di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque piovane della zona di viale Stazione e la
nuova area giochi realizzata nell’area sovrastante. La prima opera è già in funzione mentre l’area
con le attrezzature ludiche è stata messa a disposizione dei cittadini.
Si tratta di un intervento finanziato con fondi POR Puglia 2020-2014 Asse VI-Azione 6.4-Sub
Azione 6.4 d -per un importo complessivo di aggiudicazione dei lavori e della progettazione (al
netto del ribasso d’asta) di 900.581,00 euro di cui 24.520,98 euro per oneri della sicurezza- che ha
consentito di completare gli schemi idrici di fognatura pluviale nel centro abitato compreso fra viale
dei Lecci e viale Stazione.
L’intervento mira a risolvere in maniera organica il problema dello smaltimento delle acque
piovane in questa zona della Città, ove il deflusso superficiale delle acque provocava notevoli
difficoltà alla popolazione per le piogge che sistematicamente allagavano strade e locali al piano
terra.
Inoltre, l’opera permette anche di utilizzare le stesse acque piovane per irrigare le nuove area a
verde attrezzato. L'impianto di raccolta e trattamento delle acque è dotato, fra l’altro, di vasche
interrate nelle vicinanze dei binari ferroviari, di caditoie pluviali, di una rete di condotte sottostanti
il piano stradale e di attrezzature per il trattamento delle acque e l’assorbimento di eventuali oli o
idrocarburi.
Il Sindaco Palmisano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Convertini, durante l’inaugurazione,
hanno evidenziato la funzione e la rilevanza degli interventi: “Il sistema di raccolta, trattamento e
riuso delle acque piovane è una delle opere fondamentali realizzate per convogliare le acque,
soprattutto nei giorni di precipitazioni abbondanti, al fine di limitare il più possibile gli
allagamenti in viale Stazione e quindi anche i disagi. E’ uno degli interventi finalizzati al riutilizzo
delle acque piovane che abbiamo realizzato insieme alla costruzione della rete per la
ridistribuzione delle acque reflue in alcune zone dell’agro. Con quest’opera, importante per il
quartiere in considerazione della sua funzione, abbiamo realizzato anche un piccolo parco dotato
di strutture ludiche e panchine per il tempo libero di bambini e famiglie che oggi consegniamo ai
cittadini. Come per altre opere pubbliche, il nostro invito, accorato, è sempre quello di
prendervene cura, rispettandolo e non sporcandolo. Sentitevi tutti custodi di quest’opera perché è
vostra”.