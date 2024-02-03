La foto si riferisce a mezzogiorno circa, ad uno scorcio del cielo fra Locorotondo ed Alberobello. Ma ci si potrebbe girare anche dall’altra parte, verso Martina Franca, oppure proseguire verso nord per chissà quanti chilometri per osservare le stesse condizioni. Non una nuvola. Oggi come (troppi) giorni scorsi, in una regione in cui la temperatura è superiore alla media del periodo ma soprattutto non piove. Delle scorse ore sono i dati riferiti da Coldiretti Puglia: negli invasi, -120 milioni di litri di acqua in meno rispetto ad un anno fa. Insomma, bellissima giornata di sole ma tanto tanto bene, in questo periodo dell’anno, non è.