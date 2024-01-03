Incremento notevole di casi di influenza negli ultimi giorni. Raddoppiati, quasi, nell’ultima settimana rispetto alla precedente in Puglia. Tra da 980 casi a circa 1600 con una incidenza di 17,12 per mille abitanti. Il dato è della rete dei medici sentinella. Si appesantisce la situazione per il sistema sanitario, dato questo incremento di casi. Esempio: solo in otto ore ieri dal mattino, a Bari circa 250 persone hanno fatto ricorso ai tre pronto soccorso.
5 Maggio 2026Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie