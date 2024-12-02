Martina Franca, presso la Sala del Cantico della Parrocchia Cristo Re, ha ospitato ieri, domenica 1° dicembre, le emozionanti selezioni del Concorso Pianistico per Giovani Talenti Steinway & Sons, grazie alla preziosa organizzazione della ditta Marangi Strumenti Musicali, da sempre punto di riferimento al Sud Italia e store convenzionato con la storica azienda di pianoforti.

Circa 30 giovani pianisti under 16, provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, hanno avuto l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria d’eccezione composta da Gianna Valente, Paolo Cuccaro e Stefania Argentieri.

Dopo un’intensa giornata di musica, sono stati selezionati i tre talenti che voleranno alla finale nazionale del 22 marzo 2025, a Milano:

Yuki Chen (categoria A, fino a 7 anni)

David Chitano (categoria B, dai 8 agli 10 anni)

Domenico Locaputo (categoria D, dai 14 ai 16 anni)

La giuria, tuttavia, ha voluto sottolineare il grande valore di tutti i partecipanti, elogiandoli per la passione e la dedizione allo studio del pianoforte, così come le loro famiglie, custodi di un amore prezioso per la musica.

La manifestazione si è conclusa con un momento di riflessione da parte di Carmela Marangi riguardo la passione per la musica legata all’attività centenaria della sua famiglia, suggellato dalla celebre frase di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”.

Appuntamento al 2025 per la finale milanese e, con entusiasmo, al 2026, quando Martina Franca tornerà protagonista ospitando nuovamente le selezioni del concorso.

Per ulteriori informazioni, contattare Marangi Strumenti Musicali.