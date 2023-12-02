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Castellana Grotte: presepe vivente a settanta metri di profondità, iscrizioni per partecipare come figuranti Terza edizione

2 Dicembre 2023
Mercato

Di seguito il comunicato:

Anche quest’anno a Castellana il presepe vivente a settanta metri di profondità, tra caverne, corridoi, stalattiti, stalagmiti del sito carsico conosciuto in tutto il mondo.

Inserita nell’ampio cartellone di eventi per il “Natale nelle Grotte” predisposto dall’Amministrazione Comunale e dalla Grotte Srl, sei date per la terza edizione del Presepe Vivente organizzato dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia UNPLI PUGLIA e dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” di Castellana Grotte.

 

Sabato 30 dicembre 2023 e poi da martedì 3 a domenica 7 gennaio 2024, dalle ore 17 alle 21 sarà possibile per i visitatori, lungo un percorso di un chilometro e mezzo andata e ritorno, vivere in una suggestiva atmosfera, la Natività, predisposta con nuove scene, personaggi e straordinarie scenografie e nello stesso tempo, visitare lo straordinario complesso ipogeo, a diretto contatto con i figuranti in costumi d’epoca.

 

Al via le iscrizioni per partecipare come figurante a questa nuova edizione.

E’ possibile prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo: prolococastellanagrotte@gmail.com allegando una foto intera o a mezzo busto e fornendo nome, cognome, data di nascita e altezza. Per informazioni chiamare il 347/7818814.

 


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