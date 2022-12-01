Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari:

“Token & metaverse economy” è l’economia fatta di mondi virtuali (metaversi) e prodotti e servizi virtuali (token) che sempre più sta producendo effetti tangibili e concreti nella società, modificando in maniera sostanziale le modalità con cui si sviluppano nuove relazioni tra imprese e individui.

Questa nuova economia sta attraendo molti investimenti a livello globale, con un raddoppio nel 2021 ed una quota di 10,4 miliardi di dollari solo nella prima metà del 2022 (dati PitchBook), con lo scopo di rendere mondi e prodotti virtuali accessibili ad un pubblico sempre più vasto. Ne consegue che, in questa fase di grande attenzione alla “token & metaverse economy”, il tema centrale diventa quello di comprendere in che modo tali investimenti possano creare valore per gli utenti e profitti sostenibili per le imprese.

Su questo tema, organizzato dal Poliba, si è svolto nei giorni scorsi un apposito workshop che ha visto la partecipazione di circa 100 iscritti, tra studenti, dottorandi, docenti, e professionisti provenienti dalla Puglia, dall’Italia, dall’estero.

Autorevoli i contributi di studiosi e professionisti nel campo della gestione strategica dei processi di innovazione. Gli argomenti trattati si sono sviluppati secondo un percorso tracciato: dall’impiego di piattaforme digitali per accedere al metaverso e ai token, sfruttate, ad esempio, da artisti e performer per tenere spettacoli virtuali, come avvenuto nel caso del concerto di Ariana Grande, organizzato sulla piattaforma Fortnite (Daniel Trabucchi, Politecnico di Milano), alle strategie di collaborazione che sono necessarie affinché le innovazioni digitali come quelle prodotte da token e metaversi possano avere successo (Wim Vanhaverbeke, Università di Anversa), a come le imprese possono identificare la strategia più adatta per essere competitive nel metaverso. Nello specifico, gli speaker, Michael Jacobides (London Business School), Maxime Courtaux e Winson Chen (Boston Consulting Group) hanno definito gli approcci strategici impiegati da aziende consolidate in questo settore come Roblox e aziende in via di affermazione come Meta, nonché i rischi connessi alle loro attività nel metaverso. Infine, sono state prese in considerazione le pratiche manageriali e di marketing adottate per rendere più coinvolgenti le esperienze degli utenti, sfruttate ad esempio da Gucci per aumentare l’entusiasmo dei consumatori all’interno del proprio mondo virtuale Gucci Town ospitato su Roblox (Lucio Lamberti, Politecnico di Milano).

Il workshop “Token and Metaverse Economy – International Forum on Digital Transformation of Business and Society” ha permesso dunque, di indagare come token e metaversi possano rappresentare un reale potenziale di crescita economica.

L’iniziativa del Politecnico, supportata dai referenti: Antonio Messeni Petruzzelli, Umberto Panniello, Angelo Natalicchio, Ilaria Mancuso, figura tra i quattro eventi internazionali finanziati dal progetto EBIT (Ecosystems for BusIness Transformation), programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro, con l’obiettivo di creare un network tra ricerca scientifica e industria impegnate nella trasformazione digitale 4.0, la creazione di iniziative e distretti imprenditoriali, la competitività dei territori coinvolti.