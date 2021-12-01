Di seguito un comunicato diffuso dal parlamentare Marco Lacarra:

“È stato un piacere partecipare all’iniziativa “Insieme per la Puglia”, primo incontro finalizzato a federare il mondo civico che ha contribuito in modo determinate ai successi della primavera pugliese.” Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“È sempre bellissimo rivedere tantissimi volti di persone che hanno scelto questo percorso nel 2004 e che oggi, diciassette anni dopo, continuano a crederci e a esserci per la nostra terra.

Le liste civiche rappresentano una parte molto importante del tavolo politico del centrosinistra coordinato dal Partito Democratico e, nel tempo, hanno colmato l’assenza di soggetti organizzati che potessero aderire alla coalizione. Non è quindi vero che questo progetto che oggi è nato formalmente depaupera il PD: anzi, lo rafforza nel suo ruolo di perno del centrosinistra. Ciò che ci tiene insieme è un perimetro valoriale di progressismo di stampo riformista, che vede nella lotta contro ogni diseguaglianza la vera ragione dell’impegno pubblico. Lo stesso perimetro che, chiarito una volta per tutte, d’ora in avanti impedirà il riproporsi di vicende inaccettabili come la caduta dell’amministrazione Melucci a Taranto, stigmatizzata da tutti noi nella manifestazione di piazza di pochi giorni fa.

Emiliano, che ha rivendicato con orgoglio la propria militanza nel Partito Democratico, ha raccontato con grande chiarezza la visione che ci ispira: la visione di un popolo largo e coeso, che prende in mano il proprio destino e costruisce giorno dopo giorno una regione all’altezza dei propri sogni. Questa visione l’abbiamo difesa con tutte le nostre forze, se necessario contro tutti, rimanendo noi stessi anche quando con caparbietà qualcuno cercava di affibbiarci etichette e ambizioni che non ci appartenevano.

Come giustamente suggerito stasera da Francesco Boccia, le agorà democratiche lanciate da Enrico Letta saranno una prima ottima occasione per consolidare questo percorso, canalizzando tutte le energie rappresentate stasera.

Voglio ringraziare Emiliano e Boccia per il sostegno di queste settimane tanto importanti per la vita della nostra comunità. Con loro e con Antonio Decaro continuiamo a lavorare per vincere insieme tutte le prossime competizioni elettorali, incluse le elezioni politiche.

La Puglia si conferma laboratorio politico di questo Paese: non possiamo che esserne fieri. Siamo ancora più determinati di prima a proseguire il nostro cammino assieme alla nuova classe dirigente che in questo vivaio è cresciuta e si è formata.”