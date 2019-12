Di seguito il comunicato:

La FERPI di Puglia, Calabria e Basilicata scende in campo con un convegno sulle professioni. “Avvocati e comunicatori: dal Marketing legale alle Litigation PR”. L’incontro al Tribunale di Bari lunedì 2 dicembre

Nell’Aula Magna della Corte d’Appello del Tribunale (Piazza De Nicola, 1) a partire dalle ore 15.30, si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Avvocati e comunicatori: dal marketing legale alle litigation PR”.

Il seminario, organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana di Puglia, Calabria e Basilicata assieme agli Ordini degli Avvocati e dei Giornalisti (entrambi hanno riconosciuto crediti formativi per i propri iscritti), avrà lo scopo di avvicinare le due professionalità e fornire loro strumenti utili ed esempi di esperienze concrete sul campo.

La FERPI è l’associazione che rappresenta i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione nel nostro Paese. L’associazione opera per valorizzare la professione, tutelare la diffusione dell’etica e della deontologia, interpretare ed anticipare l’evoluzione delle tendenze del settore in un dialogo costante con Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni, Università, Federazioni ed Associazioni di settore nazionali ed internazionali. L’incontro pubblico di lunedì 2 dicembre a Bari sarà occasione per la Delegazione FERPI delle tre regioni di presentarsi al territorio, come sostiene il responsabile Gennaro Del Core: «abbiamo deciso di partire con un seminario dedicato a due attività solo in apparenza lontane, quella legale e quella dei comunicatori tout court, in un momento difficile per le professioni e per i professionisti. Nell’ottica della facilitazione delle relazioni, infatti, ci è sembrato giusto partire da quei casi in cui collaborare è necessario per la riuscita di un lavoro. Di qui l’attenzione al marketing legale e alle litigation PR. Parliamo di quei casi in cui – spiega Del Core – una vicenda giudiziaria assurge alle cronache dei media, facendo nascere l’esigenza di costituire un vero e proprio comitato di crisi. Il nostro intento come FERPI, che mi pregio di rappresentare per le regioni Puglia, Calabria e Basilicata – sintetizza Del Core -, è quello di intraprendere un percorso costante e proficuo per la comunità, finalizzato a migliorare le relazioni pubbliche, coinvolgendo enti pubblici e privati, imprese, professionisti e cittadini tutti. Per questo motivo, data anche l’alta richiesta di partecipazione, consideriamo quello di lunedì prossimo solo il primo di tanti appuntamenti».

Nutrito il comitato organizzatore FERPI impegnato nella strutturazione del seminario, composto da Valentina Battista, Marianna Bonghi, Fabio Cavallone, Franco Deramo, Franco Di Chio, Tiziana Magrì, Luca Melillo, Annamaria Natalicchio e Vito Palumbo.

Il programma prevede l’apertura dei lavori del moderatore Gennaro Del Core, delegato Ferpi Puglia, Calabria e Basilicata. A seguire gli interventi di Giovanni Stefanì, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari e di Piero Ricci, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, di Rossella Sobrero, Presidente nazionale FERPI, di Valentina Lombardo, consulente esperta di litigation PR, di Paola Parigi, consulente marketing nel settore legale. Interverranno inoltre per la FERPI Puglia Annamaria Natalicchio, Fabio Cavallone e Valentina Battista.