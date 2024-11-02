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Dopo l’alluvione in Spagna: fra le zone a rischio in Italia quella tra Bari e Taranto (Il Messaggero) Intervistato un meteorologo

2 Novembre 2024
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Oggi fa notizia un giornale, almeno nel territorio pugliese. Il Messaggero riporta, con tanto di grafica, la valutazione di un esperto di 3bmeteo.com dopo la catastrofica alluvione di Valencia.

In Italia sono possibili eventi estremi? E dove? Questo è stato chiesto al meteorologo. Risposta: sono possibili nelle zone che si affacciano su Tirreno e Ionio in particolare. La grafica riportata dal Messaggero non pare tranquillizzante in varie zone italiane, fra cui (con tanto di cerchiatura) in Puglia quella fra Bari e Taranto.

https://www.ilmessaggero.it/schede/alluvione_spagna_zone_a_rischio_italia_quali_sono_meteorologo_cosa_dice-8448050.html#:~:text=e%20Puglia%2C-,specie,-nelle%20aree%20prossime

 

 

 

 


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