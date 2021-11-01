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“L’ultima perla del filo”, presentato a Taranto il libro di Daniele Semeraro Autore originario di Martina Franca

2 Novembre 2021
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Di Evelina Romanelli:
È stato presentato ieri sera a Taranto, nella libreria Ubik, “L’ultima perla del filo” il nuovo romanzo di Daniele Semeraro.
Lo scrittore pugliese, emerge nel 2011 quando, per Lupo Editore, pubblica il suo primo romanzo “Scrivere polvere” finalista del Premio PugliaLibre come esordio dell’anno. Il secondo lavoro “Nel segno di Caballero” esce nel 2015 con lo stesso editore e con una nota a cura di Shel Shapiro.
Con “Non è adesso-Na’ jé m'” nel 2014 è tra i vincitori del Premio Letterario Nazionale La Giara indetto da RAI ERI, ancora una volta racconta la sua terra, intrisa di affetti e  legami familiari.  Il romanzo viene pubblicato dalla stessa RAI ERI nell’Aprile 2015.
Ancora emozioni con Ana Macarena, pubblicato da Castelvecchi nel 2019, è finalista del Premio Presìdi del Libro “Alessandro Leogrande”.
L’autore torna oggi con una singolare pubblicazione autonoma, fortemente voluta, come lo stesso autote ha sottolineato: “È un lavoro che non poteva attendere, sbocciato in un momento duro come il primo lookdown; la pandemia ha acceso quella scintilla capace di allineare e riordinare le idee che da tempo nutrivo, le ricerche svolte, è stato il tassello finale. La stesura del volume si snoda nei mesi di chiusura obbligata,  terminati i lavori, l’opera non ha trovato spazio tra gli editori maggiori, seppur molto apprezzata, è ho scelto di fare tutto da solo o quasi, supportato nel lavoro di revisione dalla mia compagna”.
Il suo nuovo romanzo  è una costruzione  immaginaria sul futuro in cui gli assetti globali sono controllati dalla Cina; è un’Italia che si ribalta con un sud che isola il nord, mentre si alternano figure politiche immaginarie, o quasi. È un racconto che probabilmente non si discosterà più di tanto da un futuro non molto lontano…
Chissà cosa ne penserebbero i cinesi e se l’autore ha pensato ad una traduzione..
L’opera è scorrevole e ben fatta, da leggere con calma ed attenzione, un lavoro con un finale definito dai lettori “fantastico”, un’altra bella creazione dello scrittore pugliese.
Semeraro, nasce a Locorotondo e vive a Martina Franca fino al suo trasferimento in Toscana, nel 2012.

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