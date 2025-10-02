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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali e grandine dal cerignolano al Salento, vento fino a burrasca forte per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo

2 Ottobre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità dalle 20 per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati da deboli a
localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia

Il secondo con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.

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