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Lecce-Cremonese 1-1 In classifica di serie D girone H cinque squadre in un punto: quattro pugliesi, Barletta in testa

2 Ottobre 2022
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Vantaggio dei lombardi con Ciofani, pareggio dei pugliesi. Entrambi i gol su rigore, per il Lecce ha realizzato Strefezza. È finita 1-1 al “Via del Mare” per il campionato di calcio di serie A. Lecce al terzo risultato utile consecutivo, la Cremonese va a quota 2 in classifica e lascia la Sampdoria, con un punto, all’ultimo posto.

 

Serie D girone H: fra le partite odierne Bitonto-Barletta 0-1, Casarano-Nocerina 1-1, Francavilla in Sinni-Team Altamura 1-4, Gravina in Puglia-Afragolese 1-1, Lavello-Nardò 0-0, Martina-Brindisi 0-2, Molfetta-Città di Fasano 2-3. In classifica Barletta e Cavese al comando con 12 punti; Brindisi, Casarano e Città di Fasano 11. Le altre pugliesi:Nardò 9 punti, Team Altamura 8, Gravina in Puglia 4, Martina 3, Bitonto e Molfetta 2 nella graduatoria chiusa dal Francavilla in Sinni con 1 punto.

La seconda squadra di Martina Franca, l’Atletico Martina militante in Promozione, ha pareggiato 0-0 a Ceglie Messapica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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