L’ex presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, esprime solidarietà nei confronti del candidato del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comune di Nardò, Tiziano De Pirro, per le violenze che avrebbe subìto ieri sera durante una manifestazione elettorale da parte di un estremista di destra come denunciato dal vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili sui social. «La politica è confronto e non dovrebbe mai essere inquinata da atti di violenza- scrive Conte su Facebook-. Quanto accaduto ieri a Nardò e ad Afragola è gravissimo. Per questo esprimo forte solidarietà a Tiziano De Pirro, candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio comune di Nardò, picchiato ieri sera in piazza, e alla nostra parlamentare Iolanda Di Stasio , aggredita ad Afragola».

Episodi di «questo genere sono di una gravità inaudita- prosegue il leader dei pentastellati-, permettere che una competizione elettorale si trasformi in un’occasione per sfogare violenza e aggressioni è inaccettabile e ogni forza politica dovrebbe condannarlo fermamente. Recrudescenze di odio e intolleranza di questo tipo sono non solo dannose, ma pericolose. Per questo mi auguro che, nelle zone in cui sono avvenuti gli episodi più gravi, venga garantito un adeguato presidio di sicurezza».