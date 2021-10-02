Il candidato del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Nardò, Tiziano De Pirro, sarebbe stato aggredito ieri sera da un estremista di destra. A evidenziarlo è Cristian Casili, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente pentastellato. «Tiziano purtroppo ha subìto la frattura della mano e probabilmente un danno a un orecchio- scrive Casili su Facebook-. Aggressione» messa in atto «da un estremista di destra. Oggi sarà presentata una denuncia contro il (presunto ndr) responsabile e auspico che vengano acquistati ed esaminati tutti i filmati della piazza». Casilli, inoltre, denuncia offese omofobe rivolte al cugino di una candidata delle nostre liste, sempre durante il nostro comizio».

Il deputato M5s Francesco D’Uva sostiene che l’autore delle violenze sia «un uomo vicino agli ambienti di estrema destra. Non solo- prosegue D’Uva-. Una ragazza e un ragazzo, giovani candidati nella stessa coalizione, hanno denunciato di aver ricevuto, ieri sera, offese e attacchi sessisti e omofobi».