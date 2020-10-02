rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento

2 Ottobre 2020
IMG 20200926 WA0001

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 21 per 24 ore. Si prevedono “venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici.” Rischio: secondo lo schema in home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalle 8 di domani, 3 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

IMG 20201002 064114

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione