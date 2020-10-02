Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalle 21 per 24 ore. Si prevedono “venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici.” Rischio: secondo lo schema in home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalle 8 di domani, 3 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.