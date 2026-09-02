Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 10 per nove ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
2 Settembre 2026Ex Ilva, garanzie su rifiuti speciali pericolosi: Consiglio di Stato, stop cautelare al ricorso dell’azienda. In un momento-chiave L'impresa ricorre contro un provvedimento della Provincia di Taranto che non le ritiene sufficienti, i giudici amministrativi bocciano la supersospensiva chiesta da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria
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