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2 Settembre 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e zone occidentali fino al tarantino Protezione civile, previsioni meteo

2 Settembre 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 10 per nove ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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