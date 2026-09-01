Di seguito il comunicato:

La grande moda internazionale arriva a Taranto con la nuova edizione della Mediterranean Fashion Week 2026 ideata da Marianna Miceli, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso il fashion, in programma mercoledì 2 settembre, alle 20, negli spazi del Castello Aragonese.

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Consigliera Nazionale di Parità, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

La Puglia vive una pagina straordinaria di cultura e promozione territoriale, attraverso una sinergia che unisce l’intera regione sotto il brand #WeAreInPuglia. L’evento accoglie più di 200 ospiti internazionali, in rappresentanza di circa 20 Stati, compresa l’Italia, e oltre 50 brand esteri, provenienti da Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan, che sfilano nei luoghi più caratteristici e suggestivi della regione.

Dopo l’apertura ufficiale tenutasi a Lecce il 1° settembre, la manifestazione prosegue nel capoluogo tarantino come evento collaterale dei XX Giochi del Mediterraneo con le ultime collezioni di Filuca, Akhmedova Aziza Anvarovna, Georgia Chioni, Angela Fany, Leyli Khaidova, Havana & Co Istituto Cordella, Musaeva Khulkar Marufdjanovna, Bekova Lolakhon Bakhodirovna, Pedro Juan, Blessed, Zharqyra, Princess Mishra Of Ayodhya. Condurrà la serata Alina Liccione.

Oltre al mondo della moda, sarà protagonista anche il design di prestigio promosso attraverso percorsi urbani e mostre che coinvolgeranno diverse attività commerciali, mentre alle 17, presso il Pet Store Conad ci sarà “A Sfilareè il tuo MiglioreAmico: Scatto da VIP”.

Main Partner: BCC Terra d’Otranto e Miti – Istituto Tecnico Superiore per la Moda. Official Partner: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Hotel Seggio, Hotel I Melograni, Oleificio Fratelli Vieste, White Hotel and Resort, Lido Cristalda, Balkan Open Book, International Fashion Connection, Istituto Cordella, Lotorent, Eurasian Council for Craft and Design, Ascla Ente di Formazione, Malta Fashion Week, Serbia Fashion Week, Aspara Fashion Week, Vous Spain, Camera Nazionale della Moda Svizzera, Ergo Sum Produzioni, AncheCinema Teatri Polifunzionali, My.Organics, Vesta Carburanti.

Media partner ufficiali: Rai News 24, RaiNews.it e Telenorba.