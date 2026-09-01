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Corigliano d’Otranto: stasera “Comizi d’amore”, di Pier Paolo Pasolini Documentario del 1964

2 Settembre 2026
Comizi d'amore Pier Paolo Pasolini

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Quattro serate di cinema all’aperto per accompagnare il passaggio dall’estate all’autunno. Da mercoledì 2 settembre (ore 20:45 | ingresso libero fino a esaurimento posti con offerta volontaria) Corigliano d’Otranto il progetto Cine? di Magma APS propone “Impressioni di settembre“. Tra piazzetta Vittime delle Mafie e l’atrio del Castello de’ Monti, la rassegna porterà sullo schermo due celebri film italiani e due proiezioni a sorpresa.

Pier Paolo PasoliniMercoledì 2 settembre alle 20:45 si parte in Piazzetta Vittime delle Mafie con “Comizi d’amore” un documentario del 1964, diretto da Pier Paolo Pasolini. Nel 1963, mentre attraversa l’Italia con il produttore Alfredo Bini alla ricerca di luoghi e volti per Il Vangelo secondo Matteo, il regista decide di indagare anche i costumi sessuali e la morale del Paese. Microfono alla mano, interroga uomini e donne su omosessualità, prima esperienza sessuale, prostituzione, matrimonio e divorzio. Ne nasce un film-inchiesta che restituisce il ritratto di un’Italia contraddittoria, divisa tra aperture, reticenze, conformismo e pregiudizi. Alle voci raccolte nelle piazze e sulle spiagge si affiancano quelle di Alberto Moravia, Cesare Musatti, Adele Cambria, Camilla Cederna, Giuseppe Ungaretti e Oriana Fallaci. A oltre sessant’anni di distanza, il film conserva intatta la sua capacità di interrogare il rapporto tra società, desiderio e libertà individuale.

Mercoledì 9 settembre alle 20:45 nell’atrio del Castello de’ Monti, sarà la volta di “Caro diario” di Nanni Moretti. La Vespa, Roma quasi deserta, il mare e i viaggi accompagnano un racconto fatto di incontri, osservazioni e pensieri, immerso in un tempo sospeso che sembra assecondare il ritmo della stagione. Il calendario proseguirà mercoledì 16 e 23 settembre sempre alle 20:45 ancora al Castello con due film a sorpresa, da scoprire e indovinare attraverso gli indizi che saranno svelati di volta in volta.

La rassegna “Impressioni di settembre“, all’interno del progetto Cine? di Magma APS, è promossa dal Comune di Corigliano d’Otranto in collaborazione con Castello VolanteFesta di Cinema del realeMali Ghetonìa con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, a valere sulle risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026“.

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